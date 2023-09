Zdroj: shutterstock.com

Česnek má rád hlinitou půdu na teplém, otevřeném a slunném stanovišti. Sázejte jej v průběhu listopadu či začátkem prosince – ideální je doba, kdy teplota klesne pod 9 °C. Tímto způsobem snížíte riziko fuzáriové hniloby, která může způsobit usychání a odumírání rostlin.

Česnek vysázený na podzim stihne zakořenit, vyroste však až na jaře. A do jaké půdy česnek sázet? Půda by měla být bohatá na humus a vápno. Pokud to přeženete s dusíkem, bude česnek náchylnější k nemocem, ale i snadnějším cílem pro škůdce.

Podívejte se, jak na pěstování česneku:

Nejčastější choroby česneku

Houbové choroby

Během růstu i skladování může česnek napadnout komplex houbových chorob. To poznáte podle žloutnutí listů, poškození kořenů, ale i poškození podpučí. Nakonec dojde k úhynu rostlin jako celku. Pokud si nákazy všimnete až při skladování, česnek bude usychat a bude se na něm objevovat bílý, růžový nebo modrozelený povlak. Řešením je moření.

Moření česneku

Moření česneku se provádí na podzim jako prevence houbových chorob. Jednotlivé stroužky česneku je vhodné namořit v roztoku obsahujícím k tomu určený fungicidní přípravek. Ideální je například přípravek Zdravý česnek Plus. Proti roztoči – vlnovníku česnekovému můžete použít přípravek Sulka Extra.

Bílá sklerociova choroba

Proti této chorobě česneku neexistuje chemická ochrana. Jako prevence může sloužit střídání stanovišť, kde česnek sázíte. Na stejné místo by se měl vrátit třeba až po 5 letech. Napadeným rostlinám odumírají kořeny, na povrchu se jim objeví bílé mycelium, následně zakrní. Takto napadené rostliny je nutné zlikvidovat. Bez hostitele sklerocia přežije i 20 let.

Ochraňte česnek před nejčastějšími chrobami a škůdci

Nejčastější škůdci česneku

Háďátko zhoubné

Je to nejnebezpečnější škůdce česneku. Napadení se projevuje žloutnutím listů, praskajícími podpučemi, odumíráním kořenů a zakrslostí. Všechen poškozený porost je nutné zlikvidovat, na konzumaci nechte jen zdravý česnek. Po sklizni půdu posypte dusíkatým vápnem, zavlažte a překryjte fólií.

Houbomilka česneková

Houbomilka je hmyz, který klade vajíčka na listy česneku u země. Jako prevence funguje střídání stanovišť, ale i překrytí výsadby bílou netkanou textilií koncem února. Chemický postřik aplikujte, až budou 3 až 4 dny po sobě teploty nad 10 °C.

Chřestovníček cibulový

Jeho larvy škodí pojídáním listů. Preventivním opatřením je hluboká orba, dále můžete použít insekticid – na dospělce, ale i čerstvě vylíhnuté larvy.

