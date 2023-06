Zdroj: Shutterstock

Obecně máme tendenci své místnosti příliš chladit. Přitom ze zdravotních důvodů bychom v létě měli udržovat teplotu jen o 5 °C nižší než venku. Je jasné, že při venkovní teplotě +35 °C bude rozdíl větší, ale pod 20 °C určitě nechoďte! Doporučená teplota, kterou můžete bezpečně nastavit jako stálou výchozí teplotu, je přibližně 25-26 °C. Tato teplota poskytuje dostatečný komfort, je optimální pro provoz klimatizace a především je bezpečná pro uživatele, zejména pro děti.

Jak pečovat o klimatizaci:

Zavřete okna

Aby klimatizace v domácnosti správně fungovala, měla by být místnost uzavřená. Pokud necháte otevřené okno nebo dveře na terasu, jednotka po celou dobu poběží na maximální výkon. Čerstvý horký vzduch proudící oknem bude nutit klimatizaci k nepřetržitému provozu a vy nikdy nedosáhnete uspokojivého efektu snížení teploty.

Změna každých několik minut

Pokud se každý uživatel místnosti snaží nastavit klimatizaci podle svých vlastních preferencí, vznikne problém. Každý spotřebič přijímá své nastavení s určitým časovým zpožděním. Příliš častá změna nastavení nebo změna několika nastavení najednou může způsobit jejich nesprávné uložení nebo dokonce to, že se přístroj zasekne a bude muset být resetován. Snažte se proto zvolit a udržovat optimální teplotu pro všechny obyvatele.

Špatné umístění klimatizace

Nešťastná volba umístění znamená více či méně, že na vaši hlavu, krk nebo záda dopadá studený proud vzduchu. To není příjemné a dříve či později jistě způsobí zdravotní problémy. Klimatizace by měla být nainstalována tak, aby nefoukala studený vzduch přímo do míst, kde se neustále zdržují lidé, např. na postel v ložnici nebo směrem k jídelnímu či psacímu stolu.

Nekvalitní klimatizace

Vyplatí se věnovat pozornost hlučnosti, značce jednotky a dostupnosti autorizovaného servisního střediska. Hlučná klimatizace může skutečně ztížit život a především spánek. Důležitá je třída spotřebiče: čím vyšší třída, tím více funkcí je na výběr, tím je spotřebič úspornější na používání a především produkuje méně hluku, ale pořizovací cena klimatizace je samozřejmě vyšší.

