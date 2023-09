Zdroj: shutterstock.com

Možná jste si mysleli, že při odstraňování plevele nemůžete udělat chybu. Bohužel tomu tak není. Svoji roli nehraje jen způsob, jakým plevel odstraňujete, ale také to, jaké pomůcky k tomu používáte. Pokud chcete ušetřit nejen čas, ale i své nervy, čtěte dál.

Plevel ničíte v nevhodný čas

Plevel je nutné odstranit dřív, než začne kvést nebo vyseje semena. Ve chvílích, kdy už kvete, má pevnější systém – nemluvě o tom, že při jeho odstraňování vlastně zasejete na další rok. Pokud budete trhat vždy, když nějaký plevel uvidíte, bude to lepší než čekat, až bude zahrada úplně zarostlá a odstraňováním strávíte celý víkend.

Zbavte se plevele na zahradě:

Náš tip pro vás: Každý druh plevele potřebuje ke svému růstu jiné podmínky. Zjistěte, s čím na zahradě bojujete, a využijte osvědčené zbraně. K identifikaci plevelů můžete použít aplikace Seek nebo PlantNet.

Používejte správné nástroje

I když můžete mladý plevel trhat ručně, můžete si pomoci motykou a dalším nářadím. Netrhejte jen povrchově, ale i s kořeny. Nezapomínejte z povrchu posbírat všechen vykořeněný plevel.

Kam s ním?

Plevel nevyhazujte do kompostu, ale ani do mulče. Pokud jde o invazivní typ rostlin a má v sobě semena, mohl by se tam ještě víc rozšířit.

Nedělejte tyto chyby při trhání plevele Autor: shutterstock.com

Pozor na kořeny

U většího plevele si pomozte náčiním – utržení nadzemní části rozhodně nestačí. Za týden byste měli plevel na zahradě znovu.

Nezalévejte jej horkou vodou

Také jste už narazili na super tip zalévat plevel horkou vodou? Ano – sice uschne a zahyne, rozhodně se jej ale nezbavíte. Zničíte jen nadzemní část rostliny. Kořeny zůstanou nedotčené a váš protivník bude za chvíli zpět.

Recept na domácí postřik: Smíchejte 1 hrnek octa a 1 hrnek soli. Vše rozmíchejte spolu se 2 lžícemi prostředku na mytí nádobí a 4 litry vody. Roztok nalijte do rozprašovače a použijte na plevel.

Mulčujete

Pokud nechcete mít zahradu plnou různých plevelů, začněte mulčovat. Pokud chcete založenou zahradu podpořit, neokopávejte ji – v půdě najdete skrytá semena, která čekají, kdy půdu prokypříte a ona vyrazí ven. Mnohem lepší je mulčování – mulč zadrží světlo a klíčení semen zpomalí. Navíc půdě dodá živiny a zadrží v ní vlhkost.

Zdroj: preen.com, homesandgardens.com