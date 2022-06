Zdroj: shutterstock

Už výběr odrůdy je zásadní. Pořiďte alespoň dva keře a vysaďte je blízko sebe, tak se budou moci vzájemně opylovat. Zpátky k odrůdám – vyberte odlišné, ale takové, aby kvetly ve stejný čas. Základní dělení je na rané, které zrají mezi koncem června a polovinou července (Bluetta, Duke). Dále se setkáte se středně ranými, které zrají od půlky července do začátku srpna (Alvar, Atlantic) nebo se středně pozdními zrajícími od konce července do poloviny srpna (Aurora, Rubel). Pozdní borůvky pak zrají od poloviny srpna do září (Coville, Pink Lemonade). Další konkrétní názvy odrůd najdete v zahradnictví.

Borůvky zasaďte tam, kde budou mít dostatek sluníčka, ale i vlhka. Zvolte tedy polostín a obzvlášť dbejte na vyšší vlhkost vzduchu. Substrát zvolte takový, který má pH 4-5. Zvolte směs písku a rašeliny. Substrát s tímto pH je nutné pravidelně doplňovat.

Sázení je také obtížné

Musíte vykopat jámu o hloubce alespoň 50 cm a šířce jeden metr. Zvážit můžete i oddělení těchto jam od okolní hlíny fólií a na dno vyskládat kamínky. Jámu pak vysypat vhodný substrátem. Toto proveďte ideálně na podzim nebo brzy zjara.

Ideální závlaha

Ani moc, ani málo. Borůvky potřebují velkou vlhkost, to ano, ale rozhodně se vyhněte tomu, aby borůvka stála ve vodě a hnila. Tak ať se daří!

A co pak s borůvkami?

www.abecedazahrady.cz