Problém s prostorem údajně řeší každá druhá domácnost v České republice. A nejde jen o malometrážní byty, potýkají se s ním i někteří majitelé rodinných domů. Když se místnosti nedají nafouknout ani stavebně upravit, přijde na řadu chytrý nábytek a bytové doplňky.

I stoly umí cvičit

Vysunout, sklopit, rozložit, vrátit zpět… Jakmile se nábytek může „pohybovat“, máte vyhráno. Šikovné jsou sklopné jídelní stolky; když je nepoužíváte, sklopíte stolovou desku. A skládací židle složíte ke stěně. Nebo pracovní deskou zavřete polici a nikdo nepozná, že v sobě ukrývá malou kancelář. Rozkládací stoly zase pomůžou, až dorazí příbuzní nebo návštěva.

Nábytek v nábytku

Sety různě velkých odkládacích stolků v jednotném designu jsou praktické. Když vám stačí jeden, využijete ten nejvyšší, a třeba při rodinných oslavách z něj vysunete menší a i ten nejmenší stoleček. Hodit se může rovněž stolek, který funguje jako malý konferenční, podruhé ho postavíte kolmo a rázem se zvýší. Abyste se nemuseli ohýbat třeba ke kávě, kterou si na něj postavíte.

Možná užijete i nižší skříňku s úložným prostorem a s čalouněním, pak funguje jako místo na sezení. Najdete rovněž takovou, která se dá zasunout pod stůl.

Optická kouzla

Prostor opticky zvětší podlaha v jednotném dekoru i barvě. Na stěnách nepoužívejte celoplošně tmavé ani výrazné barvy, například červená pocitově zmenšuje. Alespoň některé svítidlo by se mělo odrážet od zrcadla či skleněné plochy, pomůže i lesk na nábytku. Vitríny a skříňky ano, ale některé nechte otevřené, i když se do nich bude prášit. Otevřený nábytek dodá interiéru na vzdušnosti. Tím se může stát i několik polic, které budete vytahovat/stahovat ke stropu. Třeba do dětského pokoje, kde už není moc místa, jde o ideální řešení.

Praktické schovávačky

Výsuvné lůžko se často používá v dětských pokojích. Ale i manželská postel může být vyšší. Běžná výška postele se pohybuje okolo 40 až 45 cm, zato výška +15 až 20 cm zvyšuje komfort při vstávání a uléhání. Vyšší lůžko uleví rovněž mladší generaci, která se potýká s bolestmi zad.

Dobrý nápad představují schody k palandě nebo na postel v patře, které lze proměnit v malé skříňky. Některé můžou vypadat jako otevřené police (když se uprostřed rozdělí kolmou mini příčkou, při chůzi se neprohnou). Budou-li situované u zdi, pak na ně přidejte háčky nebo úchytky, poslouží na zavěšení pár kusů oděvů či třeba zrcadla. A svým způsobem i místo zábradlí.

Dva v jednom. A někdy i tři

Perfektní řešení nabízí také designový nábytek. Třeba skříň 3 v 1. Když je vše uklizeno, místa bude habaděj. Chcete pracovat nebo večeřet? Sklopte prostornou stolovou desku. Je čas jít na kutě? Sklopte dvojlůžko. Nebo omrkněte gaučík, který se může změnit v postel. K mání je i řešení pro single domácnost.

Nepřehlédněte ani menší nábytkové kusy jako svítidlo a reproduktor v jednom. Žehlicí prkno schované v zrcadle. Paraván místo dělicí příčky, který nezabere téměř žádné místo, a bude-li aspoň z jedné strany opatřený například magnetickou tabulí, rozšíří váš pracovní prostor. A třeba i úsměv na tváři.

