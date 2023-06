Zdroj: Shutterstock

Vrtačka s příklepem je super věc. Jenže jen do betonu. Pokud ji použijete do cihly budete mít trochu problém. Díru sice vyvrtáte, ale rádi za ní nebudete

Vrtačka s příklepem patří na vrtání betonu nebo kamene. Určitě ne na vrtání dřeva, kovu nebo cihly. Zatímco u dřeva nebo kovu byste mohli akorát tak zničit vrták, u cihly asi vrták zůstane vcelku, ale to, co zbyde po vašem vrtání, nestojí za nic.

Příklep totiž rozvibruje vrták natolik, že cihla, která je měkká, se začne drolit. Díra tak bude mnohem větší, než jste původně zamýšleli. Stejně tak můžeme hovořit o praskání. Cihly jsou méně pevné než beton a mohou se snadno rozpadnout nebo prasknout. Vibrace z vrtačky s příklepem mohou způsobit, že se omítka nebo cihly uvolní a způsobí trhliny v zdi.

Jak vrtat do cihly?

Do cihly vrtejte nejlépe tak, že si bod pro vrtání rozměříte a označíte tužkou. Malým vrtákem nebo důlčíkem si označíte místo. Tento malý důlek znamená, že vám nebude vrták putovat po stěně. Můžete také použít maskovací pásku, která udrží omítku i vrták na místě. Vrtkem o správném průměru pak vyvrtejte díru do cihly, a to bez použití příklepu. Díru vyluxujte, aby v ní nezůstaly zbytky cihly a hmoždinka se nemohla vysmýknout ven.

Může se stát, ze trefíte cihlu na kraji a ona se štípne. V téhle chvíli je lepší díru zvětšit a použít chemickou kotvu nebo opravnou maltu v kartuši, kterou vtlačíte do díry a vložíte do ní hmoždinku.

