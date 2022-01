Zdroj: shutterstock.com

Krmení můžete koupit i vyrobit doma

Dlouhé a tuhé zimy znamenají pro přezimující ptáky jediné – strádání, kdy mohou kvůli nedostatku potravy i uhynout. A tomu můžete zabránit tím, že je budete přikrmovat. Vybírat si můžete ze dvou možností. Můžete se vydat do internetových obchodů, případně do zahradnických center – a zde můžete nakoupit nejrůznější potraviny pro ptactvo z vaší zahrady. Druhou možností je zužitkovat to, co už máte doma.

Krmení pro ptáky Autor: shutterstock.com

Nejčastější chyby při krmení ptáků na zahradě

Při krmení ptáků lidé dělají spoustu chyb, jichž je třeba se vyvarovat. S přikrmováním je třeba začít až ve chvíli, kdy teploty klesnou pod bod mrazu nebo když napadne sníh. Odpovídá to konci října či listopadu. S přikrmováním můžete přestat koncem března, kdy už ptáci najdou potravu i ve volné přírodě. Pokud budete ptáky krmit v průběhu celého roku, nebudou schopni obstarat si potravu sami. Pokud se rozhodnete ptákům podávat lojové koule, nikdy je nenechávejte v síťce. Hrozí, že se v ní ptákovi zachytí noha a uhyne.

Krmení pro ptáky Autor: shutterstock.com

Kam umístit krmítko na zahradě?

Krmítko je třeba umístit tak, aby bylo bezpečné a ptáci na něm nebyli nijak rušeni. Před kočkami je ochráníte tak, že krmítko umístíte alespoň 1,5 metru nad zem a 2 metry od nejbližšího stromu. Krmítko musí být prostorné, aby se do něj vešlo více ptáků. Ideálním řešením je dřevěné krmítko.

Krmení pro ptáky Autor: shutterstock.com

Čím můžete krmit?

Ptáky můžete krmit nejrůznějšími semeny – proso, konopí, slunečnice, mák, řepka, ale i lněné semínko jsou vhodné. Ideální jsou také drcená jádra lískových a vlašských ořechů. Přidat můžete také ovesné vločky, maličké kousky syrového masa, strouhanou mrkev, a samozřejmě přírodní, neslané a neškvařené sádlo nebo lůj.

