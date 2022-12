Zdroj: shutterstock

Máte doma vánoční hvězdu? Měli jste ji i loni a nevykvetla? Možná děláte jednu z velmi častých chyb, kvůli kterým hvězda nevykvete. Přečtěte si, o co jde.

Prvním důvodem může být, že kupujete hvězdu, která není v dobrém stavu. Proto si ji při nákupu dobře prohlédněte. Není napadená chorobou? Nemá na sobě škůdce? Co hlína v květináči? Suchá? Mokrá? Plesnivá? Nepadají jí náhodou listy?

Další typické problémy

Vánoční hvězda nesnese průvan a zimu. A to nejde jen o podmínky, které máte u vás doma, ale i v obchodě. Pokud vás upoutá nějaká vánoční hvězda, která stojí blízko dveří na průvanu, buďte si jistí, že vám doma pořádně nepokvete. Rostlina se totiž nachladí velmi rychle a je pravděpodobné, že chvíli poté, co ji přinesete domů do tepla, opadají jí poupata i listy.

Obecně lze říct, že vánoční hvězda špatně snáší prudké změny teplot. Pokud nakupujete v květinářství, nemělo by se to stát. Pokud nakupujete v supermarketech, dejte si dobrý pozor. Když si rostlinu kupujete, nechte si ji velmi pečlivě zabalit. Mohl by ji poškodit jen přenos domů nebo k autu.

A co doma?

Je možné, že ji přeléváte nebo stojí na špatném místě. Dařit se jí bude na světle, ale nikoli přímém slunci. Ideální teplota pro ni je okolo 22 stupňů. Ale rozhodně ji nedávejte k topení nebo k oknu. Zalévejte ji odstátou vodou pokojové teploty.

Zdroj: abecedazahrady.cz