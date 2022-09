Zdroj: Shutterstock

Asfaltové šindele patří k oblíbeným druhům střešních krytin. Mají celou řadu výhod. Aby nám sloužily co nejdéle, je třeba o ně správně pečovat. Jak na to?

Pokud chceme mít čistý a bezpečný dům, je třeba se o něj starat, střechu nevyjímaje. Pokud máte na svém domě asfaltové šindele, zbystřete. Byť jde zpravidla o kvalitní střešní krytinu, bez občasné pomoci zdaleka nevydrží věčnost.

Investujte do kvalitního materiálu

Podobně jako u čehokoliv jiného, i u střešních krytin platí, že čím více investujete při koupi na začátku, tím méně práce s nimi budete mít do budoucna. Základem je zkrátka kvalitní výrobek, který zpravidla poznáte podle certifikátu. A to platí i u asfaltových šindelů, lehké krytiny, která najde využití u střech se sklonem v rozsahu od asi 15 do 85 stupňů.

Jak opravit drobné nedostatky?

Prvním krokem k udržování šindelů je jejich pravidelná kontrola. Odolnost šindelů je totiž v průběhu roku neustále testována. Ať už jde o parná léta, nebo mrazivé zimy se sněhem, vše může střešní krytinu poškodit. Čím dřív problém objevíte, tím spíš jej budete moci vyřešit.

Pokud narazíte při pravidelné prohlídce na drobné prasklinky, je vhodné použít oživující nátěr. Jestli jde ale jen o malý škrábanec, můžete na opravu užít speciální tmel. Některé druhy disponují odolností vůči UV záření, jiné mají vysokou elasticitu.

Mějte na paměti, že asfaltová střešní krytina je velmi ohebná. Některé druhy navíc mají samolepicí plochy, díky nimž je lze umístit ještě do příkřejších úhlů, a to až 10 stupňů.

Místa opravované střešním tmelem můžete „zamaskovat“ pomocí uvolněného posypu, který se usadil v okapu. Sesbírejte jej a odstraňte nečistoty. Poté posypejte opravované místo a opatrně špachtlí zamáčknete do tmelu. Tímto způsobem můžete ušetřit za tzv. opravný posyp, který zakoupíte ve stavebninách.

Zdroje: izolinka, ceskestavby.cz, barvyplus.cz