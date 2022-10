Zdroj: Shutterstock

Asfaltové šindele patří k oblíbeným druhům střešních krytin. Aby nám sloužily co nejdéle, je třeba o ně správně pečovat. Jak na to?

Všude je to stejné, pokud chcete mít čistý a bezpečný dům, je třeba se o něj starat. A to platí i o střeše, a to bez ohledu na to, z čeho je. Pokud ji máte vyrobenou z asfaltových šindelů, můžete její vlastnosti zlepšit některým z posypů. A že je z čeho vybírat.

Na drobné problémy stačí tmel nebo nátěr

Prvním krokem k udržování šindelů je jejich pravidelná kontrola. Odolnost šindelů je totiž v průběhu celého roku neustále testována. Ať už jde o suchá a parná léta nebo mrazivé zimy se sněhem. To vše může střešní krytinu poškodit.

Pokud při pravidelné prohlídce narazíte u šindelů na drobné prasklinky, můžete je ošetřit oživujícím nátěrem. Menší škrábance zase zahladíte tmelem.

Jak se kamenný posyp vyrábí

Jak škrábance, tak prasklinky jsou důsledkem nedostatečně ošetřených šindelů. Abyste zamezily jejich vzniku, můžete využít kamenný granulovaný posyp. Ten jednak dodá šindelům barevnost, především však funguje jako ochranný štít.

Posyp se vyrábí z přírodního kamene. Vzniká drcením na malé zaoblené kousky, které se pohybují ve velikostech od půl mm po necelé dva (přesněji 1,7 mm). Posyp se na šindele aplikuje seshora, a to pomocí válců, který je do asfaltu vmasíruje.

Kamenný posyp ochrání vaši střechu

Obecně lze říci, že funguje jako ochranná vrstva. Jednak zajistí, že se šindele nepoškrábou tak rychle a často. Především ale ochrání střechu před ostrým UV zářením. To je velmi důležité, protože jinak by UV paprsky poškodily asfalt v šindeli. Obecně tak prodlužuje jak odolnost, tak životnost šindele.

