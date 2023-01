Zdroj: shutterstock.com

Zatímco v předchozích letech došlo ke zrušení superhrubé mzdy, navýšení slevy na dani na poplatníka či k daňovému zvýhodnění, příští rok bude na změny skromnější.

V příštím roce se mění minimální odvody na zdravotní pojištění a navýší se limit u práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). A jak se tyto změny promítnou do čisté mzdy?

Čistá mzda Autor: shutterstock.com

Jak se počítala čistá mzda v roce 2022

V roce 2022 byla změněna výše slevy na dani na poplatníka, vzrostla o 3000 Kč ročně na 30 840 Kč ročně. Mezi další změny patřil nárůst daňového zvýhodnění na děti. A to na druhé dítě z 19 404 Kč na 23 320 Kč ročně. A na třetí dítě z 24 204 Kč na 27 840 Kč ročně. Daňové zvýhodnění na první dítě bylo neměnné – 15 204 Kč ročně. Od roku 2022 se neplatí roční ani měsíční limit pro výplatu daňového bonusu.

Jak se bude počítat čistá mzda v roce 2023

Zaměstnanců u kratších poměrů (8 až 30 hodin týdně) se dotkne zřejmě nejvýraznější změna příštího roku. A to je 5procentní sleva na pojistném pro vybrané skupiny zaměstnanců (osoby starší 55 let, mladší 18 let a další).

Další změny se týkají pracovníků na DPČ – ti nemuseli v roce 2022 do 3 499 Kč odvádět odvody na sociální a zdravotní pojištění. Od roku 2023 se tento limit navyšuje na 3 999 Kč. Limit u DPP se nemění.

Stejně jako v předchozích letech se zvýší také průměrná mzda, minimální mzda a část zaručených mezd. Od průměrné a minimální mzdy se budou odvíjet některé odvody a nároky.

Co změní nárůst minimální mzdy?

Minimální mzda se v roce 2023 zvýší o 1 100 Kč na 17 300 Kč. Od toho se odvíjí minimální odvod na zdravotní pojištění, který tvoří 13,5 % z minimální mzdy. Změna se dotkne pracovníků s nízkým příjmem, kteří pracují na zkrácený úvazek nebo OBZP – ti v roce 2022 hradili 2 187 Kč, v roce 2023 to bude 2 336 Kč. Zaměstnavatel platí na zdravotní pojištění vždy 9 % ze skutečné hrubé mzdy a případný dopočet do minima platí na zdravotním pojištění zaměstnanec.

Jaké další změny vás čekají?

Pro čerpání daňového bonusu musí váš roční výdělek činit 6násobek měsíční minimální hrubé mzdy – v roce 2023 to bude 103 800 Kč.

Za rok 2022 jste mohli uplatnit slevu na školkovné ve výši 16 200 Kč, v roce 2023 to bude 17 300 Kč.

Rozhodný příjem zaměstnanců pro povinnou účast na nemocenském pojištění se změní z 3 500 Kč na 4 000 Kč.

Zdroj: penize.cz, finance.cz, prijmy.cz