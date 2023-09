Zdroj: shutterstock

Jak si čistit zuby, je něco, co nás většinou učili jako děti. Ale jste si jisti, že to děláte správně? Nejenže správná technika čištění zubů předchází zubním problémům, ale může vám také zajistit svítivý hollywoodský úsměv. Pokračujte ve čtení a dozvíte se, jak na to!

Každé ráno a večer stojíme před zrcadlem se zubním kartáčkem v ruce a děláme, co jsme se naučili od svých rodičů a zubařů – čistíme si zuby. Někteří z nás to berou jako rutinu, kterou chtějí co nejrychleji mít za sebou, zatímco jiní to berou jako svůj malý rituál. Ale jak si můžeme být jisti, že to děláme správně? V tomto článku vám představíme několik osvědčených tipů a triků, jak si zachovat bílý a zdravý úsměv.

Jak si správně čistit zuby?

Jaký kartáček a jaká pasta?

Volba správného zubního kartáčku a pasty je prvním krokem na cestě k bezchybnému úsměvu. Doporučuje se středně tuhý kartáček s kvalitními štětinami, který vyměňujeme minimálně každé tři měsíce. A pokud jste fanoušky technologie, elektrický zubní kartáček vám může usnadnit práci! Co se týče pasty, hledejte takovou, která obsahuje fluorid. A pamatujte, že jakákoli pasta na bělení zubů je dobrá jen jako doplněk, nikoli jako náhrada za tu běžnou.

Technika čištění

Čištění zubů není jen o ježdění kartáčkem sem a tam a doufání, že to bude stačit. Chcete-li odstranit plak a bakterie opravdu účinně, je dobré pamatovat na pravidlo 2 x 2: čistit zuby dvakrát denně po dobu dvou minut. A to ještě není vše! Umístěte kartáček pod úhlem 45 stupňů k dásni a čistěte malými kruhovými pohyby. Nezapomeňte také na jazyk a vnitřní strany zubů.

Co dál? Nitě a ústní voda

Až budete mít pocit, že už na kartáčku nemůže být ani jedna bakterie navíc, je čas na další krok: dentální nit. Nit odstraňuje potravu a bakterie z míst, kam se kartáček prostě nedostane. A nakonec, kdo by nechtěl svůj rituál zakončit ústní vodou? Kromě příjemného dechu vám poskytne další vrstvu ochrany proti bakteriím.

Zdroj: mouthhealthy.org