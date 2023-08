Zdroj: Shutterstock

Spáry mezi dlaždicemi je obvykle obtížné vyčistit, a to i obvyklými čisticími prostředky. Na spárovací hmotě mohou zůstat zbytky špíny, mastnoty a někdy i plísně. V závislosti na typu spárovací hmoty je třeba zvolit odpovídající čisticí prostředek. Věděli jste, že existují domácí a účinné způsoby, jak tato často zanedbaná a nevyčistitelná místa vyčistit? Přečtěte si, co všechno je dobré použít na čištění cementových spár.

Cementová spárovací hmota je nejjednodušším typem výplně mezi dlaždicemi, ale nejobtížněji se čistí. Vyrábí se ze směsi cementu, kameniva a betonu. Spárovací hmota je však poměrně netrvanlivá a při vystavení silnému proudu vody se může vymýt, navíc vodu absorbuje. Jedná se také o typ výplně, který působením vody tmavne. Pro vyčistění cementových spár mezi dlaždicemi existuje několik možností, které můžete použít.

Čištění cementových spár – soda, voda, ocet

Spolehlivou metodou čištění cementové spárovačky je směs sody, octa a vody. Namícháte ji jednoduše: Odvažte 30 g sody a smíchejte ji se 100 ml vody a 100 ml octa. Tuto směs pak naneste na povrch spáry. Pokud se vám podaří namíchat konzistenci pasty, naneste ji na povrch spáry, a pokud je směs tekutá, povrch postříkejte.

Jak vyčistit špinavé spáry bezpečně:

Prášek do pečiva

Další metodou vhodnou pro čištění cementové spárovačky je obyčejný prášek do pečiva. Tato metoda spočívá ve smíchání prášku do pečiva s vodou. Stačí obsah několika balení prášku nasypat do nádoby a smíchat s teplou vodou. Nejlépe je zaměřit se na formu pasty, protože ta se na spáře udrží déle než tekutý roztok. Tuto pastu naneste na spáru mezi dlaždicemi. Pokud chcete očistit spáry na podlaze v kuchyni nebo v koupelně, navlhčete povrch a místo spárovací hmoty posypte práškem do pečiva. Jakmile prášek do pečiva při reakci s vodou rozpustí špínu, podlahu umyjte čistou vlažnou vodou.

Na nádobí i na spáry

Prostředek na mytí nádobí lze použít také k odstranění mastných skvrn na místě, které je v kuchyni nejnáchylnější k ušpinění - na stěnu vedle hořáků v kuchyni. Po očištění sporákové stěny od mastnoty můžete použít některou z metod na odstranění nečistot ve spáře, například prášek do pečiva, ocet nebo jedlou sodu. Účinnou metodou k odstranění nečistot ze spár je také použití parního čističe. Pára uvolňovaná pod tlakem bude snadno použitelným a levným čisticím prostředkem. Výhodou parní metody je také to, že nemusíte používat prostředek, jako je ocet, který zanechává silný nepříjemný zápach.

Zubní pasta, peroxid

Na znečištěné spáry působí i zubní pasta. Naneste ji mezi kachlíky, nechte ji několik hodin působit a poté ji smyjte. Silným čistidlem je také peroxid vodíku. Naneste ho na starý zubní kartáček, ale dávejte pozor, abyste obklady nezabarvili. Na čištění cementových spár se osvědčil také čisticí prostředek na toalety s bělicími a dezinfekčními účinky. Kapalinu zřeďte s vodou, nejlépe v poměru 1 : 1 a spáry kapalinou opláchněte. Pokud jsou spáry velmi znečištěné, můžete nechat čisticí prostředek neředěný a přilepit na stěnu kousek toaletního papíru, který prodlouží účinek zředěného WC čisticího prostředku.

Čištění a impregnace

K čištění cementové spáry nelze použít tvrdé drátěné kartáče, protože cement není odolný proti oděru. K čištění je nejlepší používat měkké kartáče, může to být i starý zubní kartáček. Cementové spáry je třeba udržovat v čistotě, protože boj se špínou je obtížný, zejména pokud se objeví plíseň. Abyste se vyhnuli budoucím problémům, je dobré cement naimpregnovat. Impregnace zabrání tomu, aby spárovací hmota absorbovala vlhkost, a učiní ji odolnou vůči růstu plísní.

