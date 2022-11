Zdroj: Shutterstock

Pokud máte doma kožešiny, moc dobře víte, že je potřeba je čas od času vyčistit. Obvykle se s nimi vlečete někam do čistírny. Když ale budete opatrní a budete se držet správného postupu, můžete bez obav kožešiny čistit i sami doma.

Nošení kožešin nebo kožichů do čistírny může být někdy otravné. Existuje přitom jednoduché řešení - vyčistěte si kožešiny sami doma. Uspoříte čas a v neposlední řadě ušetříte i peníze za chemické čištění. Následující postup můžete uplatnit nejen u kožešin, které například zdobí podlahu ve vašem bytě, ale také u kožichů nebo bund s kožešinovým límcem.

Než se do čištění kožešiny pustíte, připravte si k ruce všechny pomůcky. K čištění budete potřebovat technický benzin nebo aceton a hrubou mouku nebo krupici.

Jak vyčistit kožešiny

1. Kožich pořádně vyklepejte, důkladně vykartáčujte a lehce přejeďte vysavačem.

2. Technický benzin či aceton použijte pouze při čištění přírodního nebarveného kožichu. Tekutinu smíchejte v misce s moukou či krupicí a vetřete pečlivě do kožichu. Jako čistidlo můžete použít také směs ze lžičky lihu, 3 lžiček soli a půl litru vody. Do směsi namáčejte vlněný hadřík a otírejte.

3. Nechte chvíli působit a poté důkladně vyklepejte – klidně plácačkou na koberce. Vykartáčujte a rozčešte. Kožešinu pověste a nechte ji pořádně vyvětrat.

4. Pro zvýšení lesku můžete kožešinu potřít hadříkem lehce namočeným v octě.

5. Světlé kožešiny s velmi tenkou a pružnou kůží můžete opatrně vyprat v mýdlových vločkách. Kožešinu v nich vymáchejte, ale neždímejte ji. Posypejte ji křídovým práškem a nechte zvolna proschnout. Nakonec vykartáčujte.

Proč kožešiny neprat v pračce

Kůže po namočení ztvrdne, proto se kožichy nikdy neperou! Pokud se vám ale kožešina náhodou namočí, hned jak to bude možné, namastěte kůži lojem (či stolním olejem) a nechte kožich volně proschnout. V žádném případě nedávejte na topení. Kůže by měla mastnotu absorbovat. Sušte při teplotě kolem 18 °C, a to na ramínku nebo opěradle židle.

