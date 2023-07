Zdroj: Shutterstock

Přinášíme vám tucet způsobů, jak podomácku vyčistit a zakonzervovat povrch mosazných předmětů. Konzervace tvoří důležitý krok, protože ihned po vyčištění a vyleštění předmětu začíná proces oxidace. Pokud bychom povrch předmětu ihned nezakonzervovali, bylo by nutné po čase celý čisticí proces opakovat. Zejména v koupelnách, kdy na mosazné povrchy působí vlhkost a agresivní mycí prostředky, je proces oxidace mosazi velmi rychlý.

Velké mosazné předměty, jako jsou hrnce, hmoždíře nebo pánve, lze čistit kartáčováním. K tomu se používají speciální kulaté měkké mosazné kartáče, které se upevňují na stopku do sklíčidla ruční vrtačky. Ale s mechanickým čištěním buďte opatrní – příliš abrazivní prostředek nebo hrubý kartáč může čištěný předmět poškodit. Zejména u starožitností buďte velmi opatrní, protože nevhodným čištěním starožitnost znehodnotíte – někdy i trvale.

Čištění mosazi roztokem lihového octa a soli

Do horké vody přidejte několik lžic soli a lihového octa (1/2 l vody, 2 lžíce soli, 1/3 šálku octa). Ponořte mosazný předmět do roztoku, počkejte asi 1 hodinu, poté opláchněte a otřete do sucha měkkým flanelovým hadříkem.

Čištění mosazi zubní pastou

Naneste zubní pastu na vatový tampon a čistěte těžko přístupné prohlubně, dokud z mosazi nezmizí nečistoty. Mějte na paměti, že takzvaná ušlechtilá patina může být v některých případech žádanější než oslňující vysoký lesk. Nikdy nečistěte starožitné mince nebo medaile, protože čištěním odebíráte z reliéfu mince materiál, a sběratelský předmět tak znehodnocujete. Dalším receptem je čištění mosazi pastou z lihového octa, kuchyňské soli a mouky: Smíchejte ingredience a vytvořte pastu, kterou vetřete do patiny na mosazi (2 lžíce mouky, 2 lžíce soli, 3/4 šálku octa). Nechte několik minut působit, omyjte teplou vodou a mosazný předmět osušte.

Jak vyčistit starou mosaz:

Čištění mosazi pastou z křídy, octa nebo salicylového lihu. Čištění bramborami

Smíchejte mletou křídu s lihem nebo octem. Vzniklá pasta by měla být hustá. Mosaz čistěte měkkým kartáčem nebo houbou. Předmět poté opláchněte teplou vodou. Při čištění mosazi bramborami oloupejte a nastrouhejte dvě brambory. Přidejte citronovou šťávu nebo kyselinu citronovou. Směsí důkladně potřete mosaz a nechte ji zaschnout. Poté omyjte pod teplou vodou a otřete do sucha.

Čištění mosazi dřevěným popelem nebo kváskem

Smíchejte popel s přírodní kyselinou, například z kysaného zelí nebo okurek. Vtírejte do mosazného předmětu hadříkem, dokud nedosáhnete požadovaného účinku. Opláchněte pod tekoucí vodou a otřete do sucha. Starý lidový způsob čištění mosazných předmětů spočíval v použití vodního kvásku z celozrnné žitné mouky. Kyselina mléčná vznikající při kvašení výborně odstraňovala patinu tím, že rozkládala korozní produkty mědi. Mosazná patina se také čistila horkým červeným vínem.

Po vyleštění zakonzervujte

Řádná konzervace kovu proti rychlé oxidaci, nečistotám a prachu se provádí bezprostředně po čištění. K tomuto účelu použijte voskový, olejový nebo lakový přípravek. K leštění použijte měkkou bavlněnou utěrku nebo utěrku z mikrovlákna. Mosaz nemá ráda vlhkost. Po ošetření vždy otřete do sucha.

Konzervace mosazi pomocí vosků

Tvrdé vosky vytvářejí mechanicky a chemicky odolný povlak s vysokým leskem. Měkké vosky vytvářejí povlaky bez lesku a nelze je leštit. Voskové pasty se nanášejí na předmět štětcem a povrch se leští kartáčem z měkkých přírodních štětin, dokud se nedosáhne lesku. K odstranění voskových povlaků se používají rozpouštědla, jako je xylen, terpentýn nebo lakový benzín.

Údržba mosazi pomocí olejů

K údržbě mosazných povrchů lze použít kostní (Dippelův) olej, ricinový olej, parafínový olej nebo strojní olej. Jedlé oleje nejsou pro tento účel vhodné. Do dobře vysušených povrchů se houbičkou vetře tenká vrstva oleje a přebytek se odstraní suchým hadříkem. Takový přírodní povlak se snadno odstraní teplou vodou se saponátem nebo benzínovým rozpouštědlem.

Konzervace mosazi rozpouštědlovým lakem a pryskyřicí

Mosazné součásti lze chránit laky a pryskyřicemi. Laky, což jsou roztoky přírodních a syntetických pryskyřic, vytvářejí na mosazném předmětu tenkou ochrannou vrstvu. Údržba pomocí pryskyřice činí mosaz odolnou vůči stárnutí a nepříznivým povětrnostním podmínkám. Pryskyřice vytváří tvrdý, bezbarvý a lesklý povlak. Laky na alkoholové bázi by se měly nanášet pomocí polštářku nebo štětce s měkkými štětinami. Všechna rozpouštědla jsou zdraví škodlivá, proto při aplikaci nezapomeňte větrat místnost. Staré, poškozené nátěry pokryté lakem, voskem nebo olejem by měly být zcela odstraněny, důkladně vyčištěny a omyty mycím prostředkem. Poté by měl být nátěr zmatněn a překryt novou vrstvou.

