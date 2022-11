Zdroj: shutterstock

Blíží se Vánoce, a tak se všichni začínáme těšit i na jejich nedílnou součást – cukroví. Jistě máte doma mnoho formiček. Některé jsou rodinné poklady po mnoho let, a tak mohou být trochu zašlé. Nemusíte je ale vyhazovat. Přečtěte si jednoduchý návod, jak je vyčistit.

Neutrácejte peníze za speciální čističe, nemá to význam. Postačí nám kypřicí prášek do pečiva, jedlá soda, případně coca-cola. Jak na to?

Osvědčená jedlá soda

Dejte všechny zašlé formičky do hrnce s vodou a přisypte do něj asi 3 lžíce jedlé sody. Nechte minimálně 15 minut vařit, poté formičky vyndejte a pečlivě usušte. Pokud se vám zdá efekt příliš malý, můžete postup zopakovat, případně do vody vložit několik kuliček ze zmačkaného alobalu.

Stejně dobře funguje i kypřicí prášek do pečiva. Doporučujeme vyzkoušet obojí, každé formičky jsou z trochu jiného materiálu, a tak se na ně hodí trochu jiný postup.

Pokud nezabere soda a prášek

Pak přichází na řadu coca-cola. Nalijte ji do hrnce a formičky v ní nechte louhovat asi 24 hodin. Efekt by se měl dostavit.

Než se pak dáte do pečení, pořádně formičky vymažte, ať se vám cukroví nepřipeče.

