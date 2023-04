Zdroj: shutterstock

Žehlení může být pro mnohé z nás neoblíbenou domácí povinností. Nicméně, s dobře udržovanou žehličkou může být tato činnost mnohem snazší a rychlejší. Podívejme se na tři tipy, jak se postarat o žehličku, aby byla vždy v perfektním stavu a žehlení už nebylo takové trápení.

Jak rychle a efektivně očistit žehličku? Podívejte se:

Jak na vodní kámen?

Portál GoodHouseKeeping radí, jak vyčistit žehličku od vodního kamene pomocí octa nebo sody. Nalijte roztok octa a vody v poměru 1 : 1 do nádobky na vodu a chvíli napařujte. Poté vyměňte roztok za čistou vodu a opět napařujte.

Chcete-li vyzkoušet opravdu originální tip, použijte pěnu na holení. Rozehřejte žehličku a přejíždějte s ní po ručníku s pěnou. Veškerá špína a usazeniny zůstanou na ručníku.

Připáleniny pryč!



Ocet, zubní pasta, kuchyňská sůl či noviny v kombinaci s teplotou žehličky vám pomohou zbavit se připálenin. Dejte ocet, zubní pastu či sůl na ručník a žehličku přejíždějte. Při použití soli buďte opatrní, aby se sůl nedostala do napařovacích otvorů, to by byl pro žehličku konec.

Rezavé žehličky nikdo nechce

Rzi se můžete zbavit pomocí octa, jedlé sody či odlakovače s obsahem acetonu. Naneste vybraný prostředek na hadřík a čistěte postižená místa. Co se týká rzi, nejlépe proti ní funguje prevence. Po každém žehlení vyprázdněte nádržku s vodou a udržujte žehličku v suchu.



Tak ať se úklid podaří a žehlička se opět blýská čistotou.

Zdroj: Good House Keeping, Handy.com