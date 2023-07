Zdroj: Shutterstock

Čističky vzduchu jsou na pohled jednoduchá zařízení, ale pokud si vyberete kvalitní model, tak jejich dosah na kvalitu vzduchu v interiéru je ohromný. Pomocí čističky vzduchu dokážete odstranit škodlivý prach a alergeny, ale mimo to dokáže vzduch také zvlhčovat a ionizovat. Přečtěte si, jak čističky vzduchu fungují a na co se při jejich nákupu zaměřit.

Pro účinné vyčištění vnitřního prostředí bychom měli do každé místnosti umístit jednu čističku. Ne vždy je to možné, proto by měl být přístroj umístěn tam, kde se zdržujete nejdéle. Obvykle je to ložnice nebo obývací pokoj, případně můžete přístroj přemístit a přes den jej umístit do obývacího pokoje a v noci do ložnice (v tomto případě věnujte pozornost velikosti a hmotnosti čističky).

Účinnost čištění

Důležitým parametrem pro výběr čističky vzduchu je účinnost. Tento údaj vám řekne, jaký objem vzduchu dokáže čistička přefiltrovat za hodinu. Někdy se uvádí v metrech krychlových za hodinu, ale výrobci často uvádějí i to, jak velkou místnost dokáže přístroj zvládnout. Je lepší zvolit takovou čističku, která má vyšší výkon, aby nepracovala při maximálních parametrech, protože tehdy obvykle vydává největší hluk.

Jak účinné jsou čističky vzduchu ve vaší domácnosti?

Stupně rychlosti čištění

Čistička vzduchu může pracovat na různé rychlosti – rychlejší či pomalejší. Nejlepší je zvolit model čističky vzduchu, který čistí předpokládané množství vzduchu na nejnižší nebo střední rychlostní stupeň. Důvod? Na nejnižší rychlostní stupeň je čistička vzduchu prakticky neslyšitelná (25-35 dB), na nejvyšší rychlostní stupeň hučí s hlasitostí i více než 50 dB a takový hluk už může být nepříjemný.

Čistička vzduchu: hlasitost a zvlhčování

Dalším důležitým parametrem je hlasitost – zejména pokud má čistička vzduchu pracovat několik hodin denně a má být umístěna například v ložnici. Hladina hluku vydávaného čističkou by měla být co nejnižší – slušná se pohybuje kolem 35 dB. Nejtišší přístroje pracují na nejnižší stupeň s hlasitostí pouhých 16 dB. Čističky často umožňují také zvlhčování vzduchu. K tomuto účelu mají zabudovaný ultrazvukový nebo odpařovací zvlhčovač. To je užitečná funkce, protože v zimě je vzduch obvykle příliš suchý, takže se nedá dýchat a vysušují se sliznice. Toto řešení má i další důležitou výhodu – udržování optimální vlhkosti vzduchu pomáhá snižovat počet přítomných mikroorganismů, bakterií, virů a roztočů.

Doplňkové funkce čističky vzduchu

Čistička vzduchu je obvykle vybavena dalšími funkcemi, například indikátorem kvality vzduchu, indikátorem obsahu pevných částic (například PM 2,5), časovačem, indikátorem opotřebení filtru či dálkovým ovládáním. Je vhodné, aby čistička vzduchu měla několik režimů provozu, a pokud ji hodláte umístit do ložnice, tak aby měla i noční režim (pracuje tišeji).

Funkce zvlhčování vzduchu, ionizace a UV lampa

Velmi často mají čističky navíc zvlhčovač vzduchu. Suchý vzduch v domácnosti je pro nás nejen nepříjemný, ale také ohrožuje naše zdraví. Funkce zvlhčování nám usnadní dýchání a udrží naši pokožku a sliznice v dobrém stavu. Ve zvlhčeném vzduchu také vdechujeme méně prachu, což má značný význam pro alergiky. Některé modely jsou vybaveny také ionizátorem, který vytvářením záporných iontů ve vzduchu příznivě působí na lidský organismus. V prodeji jsou také modely s UV lampami, které rovněž pomáhají čistit vzduch tím, že z něj odstraňují viry, bakterie a další mikroorganismy.

Zkontrolujte záruku

Záruka bývá obvykle dvouletá, i když můžete najít čističky vzduchu s delší zárukou. Vyplatí se vybrat zařízení od renomovaného výrobce, známé značky, která nezmizí z trhu po jednom nebo dvou letech provozu. Aby čistička vzduchu fungovala efektivně, je nutné v ní v průběhu let používání vyměňovat filtry. Proto se vyplatí zjistit, jaký servis konkrétní prodejce nabízí, jaká je dostupnost náhradních dílů a především filtrů.

