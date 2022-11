Zdroj: Shutterstock

Stejně jako bylinky si můžete v kuchyni za oknem vypěstovat i exotickou citronovou trávu, bez které se neobejde thajská, vietnamská a indická kuchyně. Přečtěte si, na co ji můžete použít, jak ji snadno vypěstovat v květináči a jaké jsou její účinky.

Voňatka citronová, známá též jako citronová tráva, citronela či vousatka, pochází z jihovýchodní Asie, ale pěstuje se také v Africe, Americe a v Austrálii. Svým vzhledem připomíná obyčejnou trávu, chutí a vůní citron.

Je příjemně aromatickým kořením, které vyrovnává chuť ostrých chilli papriček, zdůrazňuje chuť máty a dodává říz polévkám z kokosového mléka. Skvěle se uplatní také jako léčivá bylina, protože pomáhá při chřipce a nachlazení a upravuje špatné trávení.

Citronová tráva: pěstování

Pokud se opravdu rozhodnete vypěstovat si tuto subtropickou bylinu sami, máte dvě možnosti. Buď si najdete specializované zahradnictví a seženete si sazenici citronové trávy, nebo se vrhnete na semínka, ze kterých si vlastní rostliny vypěstujete od základu.

Semínka mají bohužel nízkou klíčivost, vzejde z nich pouze 30 %. Přesto vám z jednoho sáčku vyroste i několik desítek rostlin. K vyklíčení potřebují zhruba 10 až 20 dní, kvalitní substrát a jako subtropické rostliny také interiérovou teplotu 20 až 22 °C.

Semínka vysejte na misku, na povrch středně těžkého a propustného substrátu. Lehce je zasypte nebo zatlačte do hlíny a s citem zalijte. Misku pak překryjte průhledným mikrotenovým sáčkem nebo sklem. Nezapomeňte substrát čas od času rosit, aby probuzená semínka nezaschla.

Vzešlé mladé rostlinky přemístěte do květináče o průměru nejméně 25 cm a pravidelně a vydatně je zalévejte. Květináč by neměl nikdy stát ve vodě a před další zálivkou nechte zeminu proschnout. Citronová tráva naroste i přes metr výšky, mrazy by ovšem nepřežila. Zazimovat ji můžete v dostatečně velké nádobě, v chladné místnosti s omezením zálivky.

Citronová tráva není mrazuvzdorná, miluje teplo a slunce. Nejvhodnější je pěstování na plném slunci, to zaručí vysoký obsah silic. Dobře roste v bytě na okenním parapetu orientovaném na jih.

Přihnojení voňatka samozřejmě uvítá, pokud ji však budete konzumovat, používejte čistě přírodní hnojiva a na chemii raději zapomeňte. Stonky citronové trávy se seřezávají těsně nad povrchem půdy, a to až když je rostlina dostatečně silná. Poté se očistí, oloupají a nakrájejí nebo roztlučou. Výborně dochutí zeleninové saláty, jídla z krevet a dalších darů moře, rýži, kuře i ryby.

Zdroj: ireceptar.cz, idnes.cz