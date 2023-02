Zdroj: shutterstock

Na první pohled roztomilé zvířátko, ale ve skutečnosti je kuna škůdce, který vás připraví o vaše slepice, rozkouše izolaci domu či kabely v autě. Kdy vyrazit na lov a čím ji do pasti nalákat? Pro odpovědi čtěte s chutí dál!

Sice se říká “chytrý jako liška”, ale tohle přirovnání platí i na kuny. Proto v ní potřebujete vzbudit zvědavost a chuť na vaši návnadu. A věřte, že chutnat jí bude! Jen je na to potřeba sehnat ty správné ingredience. Do čeho je ale dát? Použijte speciální sklapovací pasti z nerezu s viditelným průchodem. Kuna se pak bude cítit v bezpečí a do pasti vleze raději.

Podívejte se, jak funguje odchytová past:

Tyto pochoutky nalákají i vás!

Na lov kuny se můžete vydat od listopadu do února, protože v Česku se jedná o chráněné zvíře. Přesto se před ní neschová díra ve vašem kurníku nebo střeše. A pak tropí neplechu. Pokud zjistíte, kudy kuna chodí, dejte jí do cesty past a řádně ji zamaskujte. Jen tak vám na lep neskočí, je potřeba ji něčím uplatit. V zimním období si ráda pochutná na čerstvém mase, zejména jelením, kuřecím a rybím, ale neodmítne ani uzeninu.

Další tip vás nejspíš překvapí: podle zkušeného aljašského lovce kun je netradiční, ale spolehlivou návnadou sladké. Stačí k masu přidat marmeládu a kuna se bude jen oblizovat. Radost jí uděláte také čerstvě sneseným vejcem, které je ještě pokryté slepičinci.

Důležité je se návnady nedotknout holou rukou nebo ji omývat. Zmizel by z ní typický pach a kuna by vaši lest prokoukla.

Past sklapla! Co teď?

Stali se z vás úspěšní lovci? Skvělé! Sklapovací past nejdříve přikryjte dekou, aby se kuna uklidnila. Klec poté naložte do auta a vypusťte kunu v lese. Nezapomínejte na to, že je chráněná, proto ji nesmíte zabít. Stejně jako při odchytu, tak i při vypouštění používejte rukavice.

Zdroje: pasti.cz, lihnemese.cz