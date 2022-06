Zdroj: shutterstock

Těšíte se na úrodu krásných červených jahod? Nedivíme se. Čerstvě natrhané, šťavnaté jahody jsou prostě balzám pro duši. Co ale dělat, aby vám nezplesnivěly?

Přemýšlejte o tom, už když jahody trháte. Ideálně je trhejte i se stopkou. Proč? Několik prostých důvodů. Bude se v nich držet dostatečný obsah vody a nescvrknou se tak rychle. Také nevznikne na jahodě ranka, skrz kterou se do ní mohou dostat plísně.

Octová lázeň? Zabiják plísní

Nebojte, na jahodách žádnou octovou chuť neucítíte, a naopak je udržíte dlouho chutné. Připravte si lázeň z deseti dílů vody a jednoho dílu octa. Ponořte do ní jahody a důkladně je očistěte. Poté je vyndejte, umyjte čistou vodou, usušte a uložte do lednice. Jahody vykoupané v octové lázni vydrží čerstvé klidně 14 dní.

Ocet pomůže

Zmrazením nic nezkazíte

Pár tipů k zmrazení vám ale stejně dáme. Vždy zmrazte celé plody. Odkrojte stopku, jahody omyjte studenou vodou a nechte je okapat. Před zmrazením by měly být stoprocentně suché. Vyskládejte je na plech a nechte je v mrazáku předmrazit. Teprve poté je vložte do jednoho sáčku a umístěte do mrazáku. Tím udržíte jahody od sebe a budete si moci regulovat přesné množství, které chcete v případě potřeby odsypat.

Mražené jahody vydrží v mrazáku až rok

