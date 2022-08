Zdroj: Shutterstock

Ještě před odjezdem dopřejte svým květinám ozdravnou kúru. Odstraňte z nich všechny odumírající, poškozené a suché listy, které pokojovky zbytečně vyčerpávají a následkem toho jim chybí energie potřebná k růstu. Otřete také prach usazený na listech a rostliny důkladně postříkejte vodou z rozprašovače, aby mohly dýchat.

Vyzkoušejte trik s provázkem a kýblem

Vyrobte si vlastní zavlažovací systém, který bude v době vaší dovolené „zalévat“ květiny za vás. Vezměte kýbl, umístěte ho o něco výš, než je místo, na kterém máte položené květiny a nalijte do něj po okraj vodu. Do kýble s vodou pak vložte konce několika hrubších provázků nebo vlněných přízí. Pamatujte na to, že by konce provázků měly být až na dně kýble. Druhý konec provázku zahrabejte do zeminy v květináči. Voda bude po provázku stékat a na několik dní poskytne vašim květinám vláhu.

Využijte pet lahev

Plastová lahev vám pomůže zalévat rostliny celý týden. Do víčka od lahve udělejte dírku, lahev naplňte vodou a uzavřete. Otočte ji dnem vzhůru, zahrabejte co nejhlouběji do zeminy tak, aby byla lahev stabilní. Voda bude pomalinku vytékat a vaše květiny nebudou trpět žízní. Tento trik se hodí spíš pro větší květináče, nebo pro truhlíky.

Dopřejte rostlinám chlad

Rostliny přesuňte na místo, kde na ně nebude dopadat přímé sluneční světlo. Některé vlhkomilné rostliny, jako jsou například kapradiny, přesuňte do chladnější místnosti s vyšší vlhkostí. Ideální je koupelna. Výhodné je, pokud má okno, protože tak budou mít rostliny zajištěnou i potřebnou dávku denního světla. Ale přínosem pro ně bude i koupelna bez okna. Několik dní bez slunečních paprsků snadno přežijí spíše než přílišné sucho.

Před odjezdem je hojně zalijte

Většina rostlin sice přelití nesnáší, ale jednou jim vydatné zalití neuškodí. Proto než odjedete, zalijte ještě květiny pořádným množstvím vody, ať jsou bez vás co nejkratší dobu. Abyste udělali maximum, můžete ještě orosit listy rostlin vodou v rozprašovači – rostlina si pak v sobě déle uchová vlhkost.

