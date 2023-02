Zdroj: shutterstock

Blok v bederní páteři, lumbago, lidově houser přichází náhle a dokáže vaše tělo na poměrně dlouhou dobu ochromit natolik, že se bolestí ani nemůžete pohnout. Tímto problémem je ohrožená zejména starší generace a může způsobit i mnohem závažnější potíže jako výhřez meziobratlové ploténky. Co v tomto případě dělat? Poradíme, tak čtěte s chutí dál!

Léky a různé techniky proti bolesti vám sice na chvíli uleví, ale samotný problém nevyřeší. Nečekejte zázraky hned. Odborníci radí v prvé řadě naordinovat klid na jeden až tři týdny a suché teplo. Sebemenší prudký pohyb, kterým chcete housera rozhýbat, vám může spíše uškodit a prodloužit dobu potřebnou pro zotavení.

Proti houserovi pomůže, když si záda budete zahřívat elektrickou poduškou, termoforem či rašelinovými sáčky. V současné době existují i hřejivé náplasti, které si můžete na bolavé místo nalepit až na dvě hodiny. Za vyzkoušení stojí i uvolňující masáže. A nezapomeňte na dostatečný pitný režim.

Pojďte se podívat na pár rad:

Nemůžete spát? Stočte se na boku do klubíčka, v této poloze vám bude nejpohodlněji.

Pozorně na sobě sledujte, jestli se váš stav zlepšuje, či naopak zhoršuje a případně vyhledejte pomoc lékaře nebo fyzioterapeuta. Totéž udělejte, když máte kvůli bolestem zad problémy s vyprazdňováním a narušenou citlivost.

Naučte se houserovi vyhnout předem

Nyní už víte, co dělat, když vás chytne houser. Aby se vracel co nejméně nebo nejlépe vůbec, musíte přehodnotit své návyky. Máte sedavé zaměstnání, při kterém špatně držíte tělo? Není pohyb váš šálek čaje, nebo naopak sportujete až moc? To všechno mohou být příčiny akutní bolesti zad, stejně jako obezita, prochladnutí a stres. Vystřelující bolest může způsobit také zvedání těžkých věcí.

Posilujte zádové a břišní svaly a zlepšete své návyky třeba pravidelným pohybem. Naučte se jednoduché cviky, které vám pomůžou bolesti zad nejen uvolnit, ale také jim předcházet.



