Květy v různých pastelových barvách a tvaru motýlích křídel – brambořík vás bude se správnou péčí těšit i další zimy. Jak na to?

Roztomilá kytice bramboříků vám ve váze vydrží až tři týdny. Radujte se z ní delší dobu a pořiďte si ji v květináči. Při výběru v květinářství by vás měly zajímat rostliny s pevnými listy, několika květy a vybarvenými poupaty. Pokud mají svěšené listy, vybírejte dál. Všímejte si také substrátu – neměl by být přeschlý.

Teplota

Brambořík vyžaduje spíše chladnější prostředí, proto mu dopřejte teplotu kolem 16 °C. Na velké teplotní šoky a průvan ale zapomeňte. Před přemístěním bramboříku do bytu ho nechte několik hodin na chodbě nebo ve světlém sklípku. Poté mu najděte nejlépe severní či východní okno, kde bude mít dostatek čerstvého vzduchu a světla. Přitom ale dbejte na to, že by na něj nemělo dopadat přímé slunce.

Zálivka

Brambořík vyžaduje pravidelnou a dostatečnou zálivku, nejlépe dešťovkou nebo převařenou vodou z kohoutku. Jednou za týden do ní přidejte hnojivo pro pokojové rostliny. Pamatujte však na to, že byste neměli substrát přelít ani nechat úplně vyschnout. Nedoporučuje se ani rosení, i když má brambořík rád vyšší vzdušnou vlhkost. Místo radosti se tak můžete potýkat s hnilobou hlízy.

Co s bramboříkem po odkvětu?

Na jaře začne brambořík odkvétat. Snižujte zálivku, dokud listy neopadají úplně. Koncem května rostlinu umístěte do zahrady do stínu a přesaďte do větší nádoby. Díky tomu povyroste a nasadí více květů.

Jakmile začnou opět rašit nové listy, postupně zálivku zvyšujte. Mimo vítr, silný déšť a přímé slunce můžete brambořík pěstovat venku až do příchodu zimy. Poté vás nová poupata a květy budou těšit opět doma.

