Základem kimchi (nebo také kimčchi) je čínské zelí, které doplňují další druhy zeleniny jako mrkev, jarní cibulka, ředkev, kedlubna nebo květák. Jeho charakteristickou chuť mu dodává speciální pasta připravená z rybí omáčky, sušeného chilli, cibule, zázvoru a česneku. Nasolená zelenina se s touto pastou promíchá a nechá fermentovat – tedy kvasit. Výsledkem je dokonale křupavá a výrazně aromatická nakládaná zelenina, která se v Koreji podává prakticky ke každému chodu.

Podívejte se na přípravu kimchi krok za krokem:



Nenechte se odradit

Při prvním ochutnání, lépe řečeno přičichnutí, vás překvapí velmi silné aroma. Možná by vás mohlo i odradit, ale byla by to škoda. O kimchi se totiž říká, že je návykové – jak ho jednou ochutnáte, nemůžete přestat. Kombinace zeleniny a kořeněné pasty má specifickou, ale úžasnou chuť. Skvělé je samotné, ale můžete ho přidat i do rýže, sendvičů, omelet, slaných palačinek nebo plněných asijských knedlíčků.



Vitaminová bomba

Kimchi se stalo populární po celém světě nejen díky své jedinečné chuti, ale i cenným látkám, které obsahuje. Díky mléčnému kvašení působí v těle jako probiotikum, které podporuje správné fungování zažívacího systému a posiluje imunitu. Najdete v něm vlákninu, celou abecedu vitaminů, esenciální aminokyseliny i důležité minerální látky. Působí jako antioxidant a pomáhá snižovat cholesterol v krvi.



Kimchi

Příprava: 90 minut



Ingredience:

1 čínské zelí

2 mrkve

3 jarní cibulky

5 ředkviček

3 stroužky česneku

1 lžíce čerstvého zázvoru

2 lžíce rybí omáčky

1 lžíce sušeného chilli nebo chilli pasty

1 lžíce cukru

sůl



Příprava:

1) Zelí nakrájejte na silnější proužky, přidejte lžíci soli a nechte hodinu odležet.

2) Rozmixujte zázvor, česnek, chilli, cukr, lžíci soli a rybí omáčku.

3) Nakrájejte jarní cibulku, ředkvičky a mrkev a přidejte je k zelí.

4) Zeleninu promíchejte s připravenou pastou – pozor, je velmi silná a mohla by podráždit pokožku, takže použijte rukavice nebo velkou lžíci.

5) Připravenou směs důkladně upěchujte do čisté uzavíratelné sklenice. Nechte fermentovat jeden až dva dny při pokojové teplotě a poté uložte do lednice, aby se kvašení zastavilo. V chladu vám pak kimchi vydrží až dva týdny.



