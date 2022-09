Zdroj: Shutterstock

Elektrosmog je hovorovější výraz pro kombinaci elektromagnetických záření, kterým jsou lidé vystavováni. To se přitom skládá ze dvou propojených polí. Tím prvním je pole elektrické, které existuje tam, kde jsou kabely a vodiče nesoucí elektřinu, aniž by byly spotřebiče zapnuté. Tím druhým typem je magnetické pole, které je tam, kde proud protéká. To se tak logicky objevuje v okolí zapnutých spotřebičů.

Co všechno vytváří elektrosmog?

S elektrosmogem se dnes setkáte prakticky v každé domácnosti. Produkují ho totiž nejen elektrické spotřebiče typu počítače, televize, mobilů, budíků nebo světel, ale také samotné elektrické obvody, bez nichž by nefungovala elektrická topidla, ale ani obyčejné zásuvky.

Elektrosmogu se tak zkrátka nevyhneme. Přesto existuje několik tipů, jak jeho intenzitu alespoň snížit.

Jak omezit elektrosmog

Zahoďte mobily a počítače, odstěhujte se mimo civilizaci a vyhněte se všem moderním spotřebičům. Teď vážně, toto je radikální varianta, ke které se uchýlí málokdo. Snížit intenzitu elektrosmogu však může skutečně každý.

Jak jsme si již napsali, elektrosmog spoluvytváří i obyčejné kabely, a to bez ohledu na to, jestli v nich momentálně elektřina proudí, či nikoliv. Můžete tak zkusit použít stíněné kabely a zásuvky. Další radou je umístit postel tak, aby nejbližší zásuvka byla alespoň 70 cm od postele. Třetinu dne, kdy spíte, tak budete trávit mimo dosah elektrického pole zásuvek.

Další možností, jak snížit elektrosmog ve vaší domácnosti, je začít vypínat wi-fi na noc. To můžete buď dělat sami každý večer, nebo si můžete pořídit časovací zásuvku. Ta vždy vypne síť za vás v čase, který si sami určíte.

Dále také stojí za zvážení snížit čas, který trávíte s obrazovkou před očima. Zkuste si najít jinou variantu usínání než před obrazovkou mobilu, počítače nebo televize.

Proč snižovat elektrosmog?

Možná vás napadne otázka, proč bych se měl vůbec pokoušet snížit elektrosmog ve svém okolí? Byť se o přesných důsledcích všudypřítomných elektronických zařízení vedou stále debaty, objevují se už roky výzkumy a zprávy o tom, že pro lidské tělo je škodlivý. Elektrosmog bývá považován za jeden ze spouštěčů poruch spánku nebo bolestí hlavy a těla. Dále prý může přispívat k depresím. I proto je tak vhodné minimálně začít přemýšlet nad tím, jak všudypřítomný elektrosmog alespoň částečně zkrotit.

