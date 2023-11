Zdroj: Shutterstock

Paspárky jsou evoluční pozůstatky palce (někdy se jim říká také pátý prst), které se nachází na předních packách o něco výše než ostatní prsty vašeho psa a rostou přímo z kůže. Někteří psi mají tyto vlčí drápy i na zadních tlapkách a pyrenejský psík je má dokonce dvojité.

Paspárky nejsou na psích tlapkách jen tak pro nic za nic. Mají svůj význam. Když pes běží a ohýbá přední tlapky do úhlu, kdy se paspárek dotýká země, to se psovi hodí například při vysoké rychlosti nebo na kluzkém povrchu. Tehdy paspárky psovi pomáhají stabilizovat „zápěstí“ v kloubu. Některým psům paspárky pomáhají při šplhání na strom nebo při držení různých věcí či hraček.

Někteří chovatelé paspárky odstraňují. Proč?

Někteří chovatelé psů nechávají odstranit páté prsty štěňatům několik dní po narození, aby zabránili budoucím zraněním drápků. Paspárek se totiž může zatrhnout, poškodit a způsobit tak vleklé zdravotní komplikace.

Odstranění pátých prstů u štěňat je poměrně jednoduché, protože kosti ještě nejsou plně vyvinuté a veterinář může drápek snadno odstřihnout. I když je to pro štěně bolestivé a zbytečné, je to rychlé a rychle se to hojí. U dospělých psů je odstranění náročnější, protože vyžaduje chirurgickou amputaci v celkové anestezii. Je to proto, že veterinář musí pečlivě oddělit kost, nerv, sval a cévy. Rekonvalescence je tak mnohem delší. U dospělých psů se však paspárek odstraňuje velmi vzácně, často z důvodu trvalého zranění, nádoru, zlomeniny nebo infekce, která se nehojí.

Nejčastější poranění paspárku

Psi si častěji poraní právě paspárek než jakýkoliv jiný prst. Je to proto, že drápky často přerůstají a někdy nejsou zadní drápky pevně uchycené a volně visí. Díky tomu jsou náchylné k zachycení o věci a zlomení.

Zlomené prsty krvácejí, pokud je obnažena rychlá tkáň uprostřed nehtu, která obsahuje krevní cévu. K tomu může dojít i v případě, že nehet zastřihnete příliš hluboko. Pokud má váš pes zlomený nehet nebo krvácení pokračuje, určitě navštivte veterináře.

Dalším častým poraněním u paspárku je zarůstání nehtu a infekce nehtového lůžka. Mezi příznaky infekce patří změna barvy, otok a zápach. Léčba infikovaného drápku vyžaduje antibiotika, obvaz a obvykle i elektronický obojek, který zabrání štěněti v olizování místa.

Jak pečovat o pátý prst

Abyste předešli zraněním, je důležité ošetřovat paspárek stejně jako ostatní nehty vašeho psa. Ve skutečnosti byste je měli sledovat a stříhat častěji. Ostatní drápky se opotřebovávají při procházkách a při hře v parku. Ale páté prsty se nikdy nedotýkají země, takže rychle zarůstají. Při správné údržbě však obvykle nepředstavují problém.

