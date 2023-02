Zdroj: shutterstock

Jsou moderní a sexy! Bezfalcové dveře jsou považovány za nejmodernější typ dveří, co si můžete pořídit. Představují inovativní řešení v interiérovém designu. Působí elegantně a čistě.

Nejen moderní vzhled je výhodou

Jsou také velmi praktické, nikde nedřou, nezasekávají se ap. Kromě moderního vzhledu je jejich bonusem také to, že jsou trvanlivé. Co to znamená? Vydrží vám roky, jelikož nikde nepřečnívají, nedojde tak snadno k jejich poničení. Navíc jsou vyráběné z kvalitních materiálů, což zaručuje jejich dlouhou životnost.

Tyto dveře nevyžadují mnoho údržby, což z nich činí vhodné řešení pro všechny, kteří chtějí zkombinovat estetiku a praktičnost. Vzhledem k výše uvedeným výhodám není žádným překvapením, že bezfalcové dveře jsou čím dál populárnějším řešením v moderních interiérech.

Jaké varianty na trhu existují?

Vždy k nim dostanete bezfalcovou obložkovou zárubeň. Zároveň můžete volit mezi variantami s viditelnými nebo neviditelnými panty. Obecně se pak vyrábějí ve čtyřech provedeních: bezfalcové dveře se zárubní na stěně, se zárubní zapuštěnou do stěny, se skrytými zárubněmi a s reverzním otevíráním.

Bezfalcové dveře dokonale zapadají do minimalistického stylu a dodají vašemu bytu šmrnc.

Zdroj: plancher.cz