Co když se začnou rojit včely na zahradě?

Včely hledají nové útočiště právě na přelomu jara a léta. Může se tak stát, že si pro rojení vyberou skálu, starý dům či dutinu stromu. V horším případě pak přímo vaši zahradu. Co v takovém případě dělat?

Proč se včely rojí? Jednoduchá odpověď - včely jsou na jaře v rozpuku. Jak se otepluje, přibývá i počet včel. Snadno se tak stane, že původní úl je pro nové včely už malý. Včely pak musí hledat nové útočiště. Také se stává, že se vylíhne druhá matka a ta se vypraví na cestu k novému úlu sama.

Vidíme roj! Co s tím?

Chápeme, že vidět poblíž roj může být stresující, ale opravdu platí, že často nemusíme dělat vůbec nic. Včely u nás nejsou většinou agresivní. Navíc mají rády soukromí a klid, a tak se lehko stane, že po několika hodinách až dnech z místa odlétnou. Rada je jednoduchá: vydržte, včel si nevšímejte a spíš si pohled na ně užívejte. Včelí roj nespatří jen tak někdo.

Platí, že když jste u včel, nesmíte se prudce pohybovat, to by mohly vnímat jako ohrožení a mohly by se začít bránit. Takový roj se skládá ze stovek včel. Snadno se může stát, že některá z nich vyletí vaším směrem. Opět zde platí pravidlo: zachovejte klid, vyvarujte se máchání rukama a prudkých pohybů.

Co když se ale místo včelám zalíbí a neodletí?

Nikdy se nezkoušejte roje zbavit na vlastní pěst! To je potenciální nebezpečí pro vás, vaše okolí i včely.

Rozumnější bude kontaktovat místního včelaře nebo včelařku. Ti jsou zkušení a mají potřebné vybavení. O roj i vaši zahradu se tak postarají daleko lépe než vy samotní. Pokud žádného včelaře neznáte, kontaktujte místní obecní úřad nebo hasiče. Teprve poté přikročte k deratizační firmě, ta včely pravděpodobně zahubí, a to není ideální řešení. Včel je už tak málo a jsou pomocnicemi každého zahradníka.

