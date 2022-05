Zdroj: shutterstock

Jako skutečně rychlý zdroj energie slouží jednoduché, rychlé cukry. Jelikož ale pravděpodobně nechcete přesedlat z jednoho zlozvyku na druhý a hrnek kávy vyměnit za mísu koblížků, musíte volit cukry obezřetně.

Například ovesné vločky k snídani vám dodají potřebnou energii

Malý zázrak přírody. Obsahují hořčík, vitamin E, draslík a mnoho dalších tělu prospěšných látek. Zkuste si dát vločky třeba k snídani. Jak na to? Jednoduše. Vločky přes noc namočte v mléku nebo vodě. Ráno je vložte do nádoby (zavařovačka, plastová krabička), doplňte o bílý jogurt a zasypte jakýmkoli ovocem. Po takové snídani nenastoupí účinky jako po šálku kávy – takže nevyskočíte, nerozbuší se vám srdce a nezačnete okamžitě sprintovat po kanceláři. Ale právě naopak. Energie je to spíše pomalá, a uvolňuje se tedy dlouho. V ideálním rozpoložení se tak udržíte klidně celé dopoledne.

Ovocem proti kávě

Pokud chcete vaši energetickou snídani ještě trochu vylepšit, dejte do ní banány. Ty jsou bohaté na cukry a dodají vám okamžitou energii. Stejně tak fungují jahody, borůvky, maliny a v podstatě jakékoli další ovoce. Cítíte-li během dne, že vám energie dochází, zkuste si dopřát čerstvé jablíčko, meruňku nebo třeba sáček sušeného ovoce. Energie se vám rychle vrátí.

Výborným zdrojem energie jsou banány

Pozadu nejsou ani luštěniny

Takový čočkový salát k obědu nebo fazolová pomazánka vašemu tělu dodají vše, co potřebuje ke správnému fungování. Železo, bílkoviny, ale hlavně minerály a vitaminy! Nebojte se experimentovat a objevit i nové recepty.

Opravdu nakopnout

Pokud ale potřebujete opravdu se vzpamatovat a neusnout, zkuste spíš pít čaj, nejlépe zelený. Doporučujeme třeba Yerba maté, které má asi největší podíl kofeinu v objemu. A co tein? To je vlastně to samé, co kofein, jen jde o látku vyprodukovanou v jiné rostlině. Třeba v maté se bavíme o mateinu apod.

Výhodou čaje je to, že má sice kofeinu (teinu) méně, ale zato jeho účinek je pozvolnější a má trvalejší účinky. Navíc složení těchto látek je trošku jiné než u kávy. Takže pokud jste už na kávu zvyklí, zkuste si dát čaj. Zjistíte, že na vás funguje mnohem lépe. A když budete naopak čajomilci a čaj už jste přijali do krve za vlastní, silně povzbuzující bude pro vás káva.