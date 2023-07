Zdroj: Shutterstock

Třešně patří k nejoblíbenějším druhům letního ovoce. Jejich sezona ale trvá poměrně krátce a je třeba ji náležitě využít. Vychutnejte si je čerstvé, upečte si moučník, přidejte je do domácích nanuků a připravte si zavařeninu, která vám v zimě připomene atmosféru letních dnů. Můžete je také usušit a poté použít místo rozinek, skvělé jsou i v podobě omáčky na knedlíky nebo tvarohové nočky. Při nákupu vybírejte plody s lesklou a pevnou slupkou, stopka by měla být hladká a zelená. Třešně se bohužel rychle kazí, proto je vždy uchovávejte v lednici a spotřebujte nejpozději do tří dnů. Můžete je také zamrazit – s peckami i bez nich.

Clafoutis je legendární francouzský dezert, který se připravuje z třešní a palačinkového těsta. Podívejte se, jak na něj:



Sladký chlebíček s mákem a třešněmi



Příprava: 15 minut + 40 minut pečení



Ingredience:

2 hrnky polohrubé mouky

1 hrnek krupicového cukru

1 sáček vanilkového cukru

2 vejce

50 g mletého máku

½ hrnku rostlinného oleje

1 hrnek kefíru

1 sáček kypřicího prášku

200 g vypeckovaných třešní

1 lžička sušené citronové kůry

Postup:

1) Všechny ingredience vyjměte z ledničky a nechte dojít pokojové teploty. Troubu předehřejte na 160 ºC.

2) Do misky rozklepněte vejce, přidejte krupicový i vanilkový cukr a poté vše vyšlehejte metličkou.

3) Postupně do směsi zašlehejte kefír a olej tak, aby vznikla kompaktní směs.

4) Mouku důkladně promíchejte s práškem do pečiva a citronovou kůrou. Přidejte k tekutým přísadám a pomocí vařečky nebo stěrky vymíchejte těsto.

5) Třetinu těsta oddělte a vmíchejte do ní mletý mák.

6) Formu na chlebíček vymažte máslem a vysypte hrubou moukou, nebo vyložte pečicím papírem.

7) Do formy nejdříve vlijte světlé těsto a poté přidejte makové těsto – postupujte od středu směrem do krajů. Navrch vyskládejte vypeckované třešně.

8) Pečte 35–40 minut. Před koncem pečení zapíchněte do středu špejli – pokud na ní neulpí vlhké drobečky, je chlebíček hotový.

