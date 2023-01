Zdroj: Shutterstock.com

Dnes si lidé zcela běžně vyrábí domácí mastičky. Jejich výhodou je to, že přesně víte, co obsahují, a můžete se tak vyvarovat nadměrnému poměru chemických látek. Naopak můžete masti vytvořit směsí čistě přírodních látek. Jak na to?

Nejprve si zvolte základ masti

Jako základ domácí masti lze zvolit hned několik surovin. Pokud vám nevadí původem živočišné produkty, můžete sáhnout po kvalitním sádle. Nebo můžete zvolit rostlinnou alternativu, jako je voňavý olivový olej, kokosový tuk nebo bambucké máslo. Neseknete se ani s čistou vazelínou.

Tady třeba najdete přímo od odborníků, jak se dělá měsíčková mast:

Mastičky proti hmyzímu bodnutí

V dalším kroku je důležité určit si, k čemu má vaše mastička sloužit. Podle účelu si poté zvolte bylinky, které s vybraným základem smícháte.

Šalvějová mast si poradí s plísněmi na rukou a na nohou. Lze ji také nanést na část těla, kterou pobodal nebo pokousal hmyz. S hmyzím bodnutím si hravě poradí také řebříčková nebo levandulová mast. Levandulová navíc účinkuje proti popálení kopřivami či proti jiným menším spáleninám.

Další účinné mastičky

Časem prověřenou je mast z jitrocele. Ta vám při nachlazení pomůže s vykašláváním. Stačí si s ní namazat hrudník. Pokud jste oslabení nemocí a cítíte únavu a slabost kloubů nebo svalů, můžete sáhnout po rozmarýnové masti.

Velmi oblíbenou je také třezalková mast, která do jisté míry působí jako přírodní antibiotikum. Účinně ale také bojuje proti plísni na nehtech, popraskaným patám či spáleninám od sluníčka.

Jak na výrobu mastí?

Jak už jsme zmínili, je nutné vybrat si dva hlavní komponenty vaší masti, kterými jsou základní surovina a bylinky. Obecně lze říct, že surovinový základ ve formě sádla, oleje či tuku, nebo dokonce včelího vosku zahřejte, poté do něj přidejte byliny a provařte asi dvě hodiny. Poté vzniklou směs nechejte zchladnout.

Jednotlivé typy výroby se liší a je tak vhodné si o nich zjistit více informací. Například sádlo je vhodné nejdříve rozehřát ve vodní lázni. Do masti z olivového oleje můžete druhý den přidat včelí vosk.

Zdroje: radyprovsechny.cz, coopclub.cz, tvojemisto.cz