Díky pravidelnému cvičení orgánové sestavy dochází k harmonizaci metabolismu, pomáhá odklízet škodlivé následky stresu a ještě vás omlazuje a udržuje v dobré náladě. Jóga je pro každého, chce to jen začít a mít trpělivost.

Údržbářem svého těla

Jógová praxe má kořeny v čínské medicíně, která stejně jako ájurvéda vychází z faktu, že tělem proudí energetické dráhy – meridiány. Ty by se z hlediska západní medicíny daly přirovnat k takzvaným myofasciálním drahám a dnešní věda už je dokonce umí změřit. Existuje 12 základních meridiánů, které odpovídají 12 důležitým orgánům v těle. Každý z nich prochází během dne v určitém dvouhodinovém intervalu vrcholnou fází (u jednotlivých cviků tento čas uvádíme v závorce), a po 12 hodinách naopak fází takzvaného energetického útlumu. Každý meridián zároveň zahrnuje akupunkturní body, jejichž stimulací můžeme proudění energie v drahách regulovat.

Než začnete

Orgánovou sestavu pro vás připravila a předvádí (viz fotogalerie) lektorka hormonální jógy Šárka Simonidesová. Aby mělo cvičení účinky, je třeba cvičit pravidelně. Každý den nebo alespoň obden, nejlépe ráno nebo večer. A začněte cvikem, který odpovídá aktuální hodině. Neměňte však pořadí cviků.

1. Plíce (3. až 5. hodina): Začínáte ve stoji, chodidla mějte na šířku pánve, paže v zapažení, ramena od uší, ruce spojte tak, že do sebe zaháknete pouze palce na rukou, lokty propnuté. Nadechněte se a s výdechem přejděte do hrudního záklonu, pokud vám to tělo dovolí, paže oddalte od těla, táhněte je současně šikmo dolů, hlavu mějte v prodloužení páteře (záklonu), pozici prodýchejte a pozornost směřujte do plic.

2. Tlusté střevo (5. až 7. hodina): Ve stoji mějte chodidla na šířku pánve, paže v zapažení, ramena od uší, ruce spojte tak, že zaháknete ukazováky na rukou do sebe, lokty propnuté. Nadechněte se a s výdechem přejděte do rovného předklonu, pokud vám to ramena dovolí, paže oddalte od těla, táhněte je směrem vzhůru, hlavu mějte buď v prodloužení páteře, nebo v mírném záklonu. Pozici prodýchejte a uvědomte si při tom tlusté střevo.

3. Žaludek (7. až 9. hodina): V sedu na patách oddalte chodidla (pokud tělo dovolí, zůstanou podél boků, špičky na nohou směřují vzad, plosky chodidel ke stropu), případně podložte hýždě bločkem nebo si obkročmo sedněte na bolster. Propleťte prsty obou rukou, propněte paže v loktech a s nádechem vzpažte, protáhněte páteř za propletenými prsty na rukou, hlavu mějte v prodloužení páteře a pohled nasměrujte vpřed. Prodýchejte a pozornost směřujte ke svému žaludku.

4. Slezina a slinivka (9. až 11. hodina): V sedu na patách oddalte chodidla (pokud tělo dovolí, zůstanou podél boků, špičky nohou směřují vzad, plosky chodidel ke stropu), případně využijte bolster. Nejprve přejděte na předloktí, chvilku setrvejte a prodýchejte, ať si tělo přivykne. Pak položte tělo na podložku (nebo bolster), propleťte prsty obou rukou, dlaněmi je vytočte od těla, propněte paže v loktech a s nádechem vzpažte. Protáhněte páteř za propletenými prsty na rukou, hlavu mějte v prodloužení páteře a pohled nasměrujte vpřed, s výdechem v pozici setrvejte a prodýchejte, pozornost směřujte ke své slezině i slinivce.

5. Srdce (11. až 13. hodina): V sedu přednožném skrčte obě nohy v kolenou, vytočte kolena do stran a spojte chodidla, kolena do stran a přibližujte je k zemi. Propleťte všechny prsty na rukou a malíky nechte propnuté, opírají se o sebe, obejměte špičky na nohou, napřimte páteř, ramena od uší, hlava je v prodloužení páteře. V pozici setrvejte a prodýchejte, uvolněte se a cirkulujte energii do krajiny svého srdce.

6. Tenké střevo (13. až 15. hodina): V sedu přednožném skrčte obě nohy v kolenou, vytočte kolena do stran. Spojte chodidla a přibližujte je k zemi. Propleťte prsty na rukou a obejměte špičky na nohou. Nadechněte se a s výdechem přejděte do uvolněného předklonu, uvolněná hlava směřuje co nejblíže k chodidlům, ramena tahejte od uší. Pokrčte paže a lokty opřete o podlahu, pokud vám to tělo nedovolí, zapřete je o vnitřní stranu dolních končetin v blízkosti kolen, v pozici setrvejte a prodýchejte. Pozornost směřujte k tenkému střevu.

A příště zase zkuste sestavu Pozdrav slunci, pro rozehřátí, posílení a protažení těla.

7. Močový měchýř (15. až 17. hodina): Sed přednožný, chodidla ‚fajfky‘, paty na podložce, páteř napřímená. S nádechem vzpažte a s výdechem přejděte do hlubokého předklonu, dolní končetiny jsou propnuté, pokud vám to tělo dovolí, uchopte palci na rukou malíky na nohou a oddalte od ostatních prstů na noze. Pokud ne, použijte srolovanou deku pod kolena a popruh zahákněte za klenby nohou. V pozici setrvejte a prodýchejte. Pozornost směřujte k močovému měchýři.

8. Ledviny (17. až 19. hodina): Sed přednožný, chodidla ‚fajfky‘, paty na podložce, páteř napřímená. S nádechem vzpažte, s výdechem přejděte do předklonu, páteř zůstává napřímená, dolní končetiny jsou propnuté, pokud vám to tělo dovolí. Pokud ne, použijte srolovanou deku pod kolena a popruh pro úchop nohou zahákněte za klenby obou nohou. Dlaně dejte na prsty na nohou a prostředníky nechte vytvářet tlak na plosce nohy, v bodu ledvin. Nedosáhnete-li na nohy, použijte provaz. Prodýchejte, soustřeďte se na oblast ledvin.

9. Osrdečník (19. až 21. hodina): V sedu zkříženém (‚turecký‘) překřižte paže, pravou paži na levou, uchopte dlaní levé ruky pravé koleno a pravou rukou koleno levé. S nádechem protáhněte páteř, s výdechem usaďte ramena od uší do stran, hlava je v prodloužení páteře. Takto v pozici setrvejte a prodýchejte, pozornost veďte k osrdečníku, obalu, který chrání vaše srdce.

10. Trojitý ohřívač (21. až 23. hodina): V sedu zkříženém překřižte paže, levá paže na pravé, uchopte dlaní levé ruky pravé koleno a pravou rukou koleno levé, s nádechem protáhněte páteř, s výdechem usaďte ramena od uší do stran. Přejděte do předklonu hlavou k chodidlům nebo až na zem – před ně, hlava je uvolněná v předklonu, v prodloužení páteře, takto v pozici setrvejte a prodýchejte. Energii směrujte do tří svých energetických center: jedno je v oblasti hrudníku (horní), další od pupíku vzhůru (střední) a poslední od pupíku dolů (dolní). V další variantě této pozice si kolena můžete podložit polštářky a čelo bločkem.

11. Žlučník (23. až 1. hodina): V sedu roznožném propleťte prsty na obou rukou, s nádechem vzpažte obě ruce, dlaně vytočené směrem vzhůru, protáhněte se za nimi, s výdechem přejděte do rovného předklonu k levé noze, odložte spojené dlaně na koleno levé nohy a mírně jej přitlačte k podložce. V pozici setrvejte a prodýchejte, soustřeďte se na žlučník. S nádechem se vraťte do základní pozice. Celé proveďte na druhou stranu (tedy pravou).

12. Játra (1. až 3. hodina): V sedu roznožném s nádechem vzpažte obě ruce, protáhněte se směrem vzhůru, s výdechem přejděte do úklonu na levou stranu, ukazovákem a palcem levé ruky uchopte palec na levé noze, pravou paži nechte ve vzpažení v prodloužení trupu. Pokud tělo dovolí, dejte pravou ruku na hřbet levé ruky. Pokud ne, zvolte lehčí variantu pozice: pravou nohu ohněte v koleni a koleno podložte dekou a k přitažení k levé noze použijte popruh. Prodýchejte a pozornost směřujte k játrům. Poté se s nádechem vraťte do základní pozice a celé proveďte na druhou stranu (tedy pravou).

