Zdroj: shutterstock

Bylinky jsou důležitou součástí kuchyně. Když se je naučíme při vaření používat, naše kulinářské dovednosti se okamžitě posunou o level výše. Když si je kupujeme v supermarketu, chceme, aby vydržely co nejdéle čerstvé. Často se tak ale neděje. Proč? A jak s tím bojovat? Následující tipy vám pomůžou prodloužit trvanlivost vašich bylinek a udržet je čerstvé a aromatické.

Na webu Bylinky pro všechny přináší jasné vysvětlení, proč je to s bylinkami ze supermarketu občas tak těžké. Jsou totiž často pěstované pod umělým světlem a v živném roztoku, aby měly dostatek vláhy a živin. Kvůli hustému výsadbě jsou plné dusíku, což je pro nás méně prospěšné. Pokud chceme, aby nám bylinky vydržely co nejdéle a byly zdravější, můžeme je ozdravit sami doma. Jak?

Podrobný návod najdete zde:

Když si přinesete bylinky domů, udělejte pár věcí

Hned po přinesení bylinek domů je zalijeme a umístíme na podtácek. Nikdy je nevystavujeme přímému slunci, protože jsou zvyklé pouze na umělé světlo. Poté si připravíme nový květináč nebo truhlík s kvalitním substrátem. Bylinky co nejdříve přesadíme. Mohlo by vás to lákal, ale pozor! Nepřidáváme žádnou další výživu! Předchozí "doping" umělým hnojivem z obchodu stačí.

Bylinky nechte alespoň týden na místě, kde mají světlo, ale nejsou vystavené přímému slunci. Teprve pak je můžeme přesunout na okno. V létě bychom je na okně vůbec neměli mít. Po přesazení nechte bylinky vydýchat a spotřebovat přebytečné živiny z umělé výživy. I když nebudou tak krásné a sytě zelené, budou pro nás zdravější a vydrží déle.

Když je nestíháte spotřebovat? Zamrazte a sušte je

Pokud si nejste jisti, že bylinky spotřebujete v dohledné době, můžete je zamrazit. Umyjte bylinky, usušte je a nasekejte na menší kousky. Dejte je do tvořítek na led a zalijte vodou.

Jinou možností, jak prodloužit trvanlivost bylinek, je sušení. Rozložte bylinky na papírový ubrus a nechte je na slunci vysušit nebo použijte troubu na nízkou teplotu. Po usušení je můžete rozemlít a uložit do skleničky nebo sáčku.

Zdroj: bylinkyprovsechny.cz, ireceptar.cz