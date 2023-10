Zdroj: Shutterstock

Ježek je velmi užitečné zvíře pro vaši zahradu. Dokáže denně vyhubit 100 až 200 g různého hmyzu a živočichů (housenek, slimáků, larev, myší, a dokonce i hadů). Ježek je noční tvor, přes den spí a v noci se vydává na lov. Pomůže tak vašim rostlinám v zahradě a zbaví vás škůdců.

Určitě ale není třeba zachraňovat každého ježka, kterého uvidíte. Pokud najdete zraněného ježka nebo opuštěná mláďata, kdy s jistotou víte, že samička nepřežila, měli byste zvážit s ohledem na jejich váhu, zde je nepředat odborníkům do záchranných stanic pro handicapovaná zvířata.

Aby ježek přežil zimu, potřebuje k tomu hmotnost minimálně 600 gramů. Vážit ho ale nemusíte. Pokud se ježek vejde do dlaně dospělého člověka, může vážit okolo 200 gramů a je příliš malý.



Jak poznat, že ježek potřebuje vaši pomoc? když je očividně zraněn nebo je nemocný

když ho během zimy najdete venku, mimo svůj úkryt

když je zachycen v síti či lapen v jiné pasti

když má v době, kdy bezprostředně hrozí mrazy, nízkou hmotnost

když se jedná o osiřelé nesamostatné mládě

Zraněný či nemocný ježek se pozná podle toho, že se obtížně pohybuje, je malátný, při dotyku rukou nenaježí bodliny, nestočí se do klubíčka, popřípadě kašle a má výtok z nosu. Často můžete také vidět otevřené rány, které jsou zasažené mušími vajíčky či larvami. Oslabení jedinci také bývají více napadení blechami a klíšťaty.

Podezřelé je také to, že je ježek mimo svůj úkryt během denního světla, a když je ježek aktivní během zimy. Znamená to totiž, že mu došly energetické zásoby nutné pro hibernaci. Pokud ho naleznete na vhodném místě, třeba na zahradě a zrovna nemrzne, je vhodnější nebrat ježka do péče, nechat ho na místě, ale poskytovat mu potravu a vhodný úkryt.

Můžete ježkovi ublížit tím, když ho vezmete domů?

Veškerá umělá péče o divoká zvířata je problematická. Proto je lepší přenechat péči odborníkům v záchranných stanicích pro zvířata. Nebo se s nimi alespoň poradit, jak dál postupovat. Ježkovi můžete ublížit nevhodnou stravou či prostředím. Doma si může ježek příliš zvyknout na lidskou péči, společnost či stravu, všechny tyto věci mohou znamenat pro ježky problém.

Ježka si berete domů, jak s ním nakládat?

Péče o ježka začíná důkladnou prohlídkou zvířete a likvidací jeho vnějších parazitů. K hubení blech můžete použít různé spreje či pudry k tomu určené. Klíšťata lze odstranit mechanicky pinzetou.

Po zkontrolování zdravotního stavu ježka je třeba najít mu vhodné ubytování. Klec či akvárko po morčeti určitě není vhodné. Prostor nezbytný pro udržení ježčí kondice je minimálně 1-2 m². Stěny by pak měly být vysoké alespoň 50 cm, aby ježek z výběhu nevylezl.

Ve výběhu bude potřebovat i boudičku na spaní, třeba z kusu kartonu. Je lepší, pokud je podlaha výběhu omyvatelná či pokrytá papírem, který při úklidu snadno odstraníte. Vystlat jim můžete boudičky natrhanými novinami, senem, slámou nebo suchým listím. Ubytování by měl mít v suché, světlé místnosti, kterou můžete lehce vyvětrat a kde je u země teplota cca 19 °C.

Kdy ježka vypustit zpět do přírody?

Ježek se ze zimního spánku probudí v průběhu března až dubna, a jelikož během zimního spánku ztratí až třetinu své hmotnosti, bude zapotřebí ho před vypuštěním ještě dokrmit na původní hmotnost. V závislosti na počasí by měla být vhodnou dobou vypuštění polovina dubna až začátek května. To už by mělo být počasí teplé, bez deště a průměrné teploty by neměly klesat pod 5 °C. A pokud je to možné, nejvhodnější místo je stejné místo, kde jste ho nalezli.

Zdroj: zvireplus.cz, priroda.cz