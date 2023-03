Zdroj: shutterstock

Odkvetlé petrklíče jsou pro mnoho zahrádkářů problémem. Tyto oblíbené trvalky nás svými květy potěší na jaře, ale jakmile odkvetou, často nevíme, co s nimi dál. Pokud se však o ně postaráme správně, mohou nám kvést i v příštím roce. Co tedy s odkvetlými petrklíči udělat?

Co udělat s odkvetlými petrklíči? Dle zahrádkářské poradny, když petrklíče odkvetou (už nenasazují další poupata), umístíme je do chladu, zmírníme zálivku, a jakmile to počasí opět dovolí, přesadíme je ven do zahrady na záhon, kde příští jaro vykvetou.

Petrklíč má mnoho využití. Znáte je?

Vezměme si to podrobněji

Přes zimu je důležité petrklíče umístit na chladnější místo, kde teplota bude přibližně kolem 5 stupňů Celsia, ideálně do garáže, předsíně nebo na balkon, kde budou chráněny před přímým mrazem. Petrklíče se budou připravovat na další období, budou odpočívat a nakumulují energii pro další kvetení.

Petrklíče přes zimu zaléváme jen velmi málo, aby nehnily, ale ani neuschly. Po několika týdnech nebo měsících, ideálně zjara, můžeme petrklíče přesadit na záhon. Nejlepší je pro ně slunné místo, kde budou mít dostatek světla a tepla. Před výsadbou rostliny dobře zalijeme, aby se urychlilo zakořenění a aby se petrklíče mohly lépe přizpůsobit novým podmínkám.

A co petrklíče a jejich hnojení?

Petrklíče jsou nenáročné rostliny, ale když je pohnojíme, budou mít květů nejen více, ale také budou výrazně větší. Výborná jsou organická hnojiva, která obsahují všechny důležité živiny pro růst a kvetení rostlin.

Pokud se o petrklíče postaráme po odkvětu správně, můžeme si je udržet i pro příští rok. Stačí je umístit do chladného prostoru, mírně zalévat a na jaře je přesadit na záhon. S trochou péče a lásky se nám petrklíče opět vrátí.

Zdroj: zahradkarskaporadna.cz