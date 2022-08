Zdroj: shutterstock

Nechystáte se něco stavět nebo rekonstruovat? Pak by se vám totiž písek mohl opravdu hodit. Nebo vás čeká zámková dlažba? Pak si písek schovejte a vysypte ho poté do spár. Do spár se obecně doporučuje spíše písek křemičitý, ale hlavním důvodem je pouze to, že vypadá trochu lépe. Rozhodně nic nezkazíte tím, že křemičitý písek namícháte s pískem z filtrace.

Písek můžete použít i jako podklad při budování chodníku a cesty. Případně je užitečný i na posyp chodníků v zimě.

Písek použijete i na pískování trávníků

Pískování pomůže trávník provzdušnit. Horní vrstva se dřív nebo později ušlape a tím se zhorší stav trávníku. Ušlapaná vrstva brání vzduchu, aby se dostal ke kořenům, a zároveň brání, aby se z půdy vypařovaly půdní plyny. Dejte se do provzdušňování – můžete použít plné nebo duté hroty. Když je tato aerifikace hotová, přikročte k zapískování. Pokud se rozhodnete pro aerifikaci plnými hroty, zapískujte trávník před provzdušněním a půdu propichujte už s pískem. Tím dostanete písek do půdy. Pokud provádíte provzdušňování dutými hroty, postupujte obráceně.

