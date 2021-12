Zdroj: profimedia.cz

K Vánocům pečení cukroví patří, ovšem někdy se stane, že úplně neodhadnete množství. Pokud je ho málo, dá se vždycky přidělat, ovšem co když nastane opačný problém, cukroví je moc a už není, komu ho rozdat? Nechat ho zkazit je jistě škoda, ovšem naštěstí je tady mrazák, který zajistí, že vaše práce nevyjde vniveč. Cukroví lze totiž jednoduše zamrazit.

Zamrazit lze přebytky, které přesycení členové domácnosti o Vánocích nezkonzumovali, někdo dokonce dělá cukroví vědomě s větším předstihem a hned ho zamrazí s tím, že před Vánoci jako když to najde. Případně je možné udělat záměrně větší množství cukroví, část rovnou zamrazit a konzumovat postupně po Vánocích, třeba jako vítané občerstvení pro návštěvy, sladký dezert ke kávě nebo si vybranými kousky osladit ještě Velikonoce.

Ať máte v úmyslu využít jakoukoliv variantu, přinášíme osvědčené tipy, jak na to, aby vaše cukroví bylo po rozmrazení stejně dobré, nebo dokonce ještě lepší než čerstvé. I tak by ale během jara už mělo být cukroví snědené. Vanilkové rohlíčky, i když jsou výborné, přece jen v létě u vody působí poněkud nepatřičně.

Zásady mražení cukroví

Mrazit se dá v zásadě veškeré cukroví, tak jak je připravené na Vánoce, s polevami, náplněmi, obalené v cukru, a to pečené i nepečené. Jediné cukroví, kterému mražení opravdu nesvědčí, je sněhové pečivo, tedy různé pusinky apod. Po rozmrazení je zvlhlé a není to ono.

Krémové kousky je ale potřeba vylovit z mrazáku nejdříve, protože při dlouhém mražení kvůli obsaženému tuku hrozí riziko žluknutí. Nejdéle vydrží zmrazené suché kousky bez krémů a náplní, a to až půl roku. Existují názory, že například cukroví s ořechy je po rozmrazení ještě lepší než čerstvé.

Cukroví je před zmrazením nejlepší dát do uzavíratelných plastových krabiček vystlaných alobalem, případně na pevnou podložku a dobře zabalit, třeba právě do alobalu. Je totiž náchylné k pohlcení okolních pachů. Také je vhodné zamrazit cukroví po porcích, které se po rozmrazení najednou snědí.

Cukroví potřebuje na rozmrazení svůj čas, nezkoušejte to nijak urychlovat, výsledku by to neprospělo. Nejlépe ho nechte přes noc pomalu rozmrazit v pokojové teplotě.

Je lepší cukroví zamrazit dříve než později, takže pokud už je vám jasné, že se cukroví nesní, nemá smysl čekat další týden. Čím dříve se cukroví zamrazí, tím lepší pak bude po rozmrazení.

Stejně jako u ostatních potravin platí, že po rozmrazení je nutné cukroví zkonzumovat, nelze ho znovu mrazit. Proto pokud byste si například předem udělali linecká kolečka s tím, že před Vánoci je rozmrazíte a slepíte zavařeninou, tak už je budete muset o Vánocích také sníst.

