Zdroj: Shutterstock

Pozor na drátěnky

Jednou z klasických variant je zbavit se nečistot drátěnkou. Tato metoda má však několik ale.

Tak za prvé, pokud je připálenina rozsáhlá, může trvat velmi dlouho, než se nám ji podaří zcela odstranit. Po nějakém čase intenzivního drhnutí vás navíc může začít bolet ruka.

Další problém je, že při drhnutí můžeme poškodit povrch nádoby. Namísto jejího vyčištění ji tak můžeme zcela zničit. V takovém případě se pak už hodí jen do popelnice. A to je škoda materiálu a peněz. A planeta nám také nepoděkuje.

Zkuste solný roztok

Daleko účinnější metodou je nechat připálený pekáč na chvíli odmočit. Možná si ale říkáte, v čem? Variant je hned několik.

Každý z nás má doma sůl. Ta může fungovat jako vhodný čistič. Do připáleného pekáče nalijte vodu a přisypte sůl. Platí zde vcelku jednoduché pravidlo. Čím více soli, tím koncentrovanější solný roztok a tím pádem budou jeho účinky silnější. Vzniklou směs nechte působit, a to klidně celý den. Poté ji vylejte a nádobu ošetřete čisticím prostředkem.

Pomůže také jedlá soda

Druhou možností je roztok s jedlou sodou. Do pekáče nejprve nalijte několik centimetrů vody (2-3 cm budou stačit). Do ní poté přisypte několik lžic jedlé sody. Směs poté povařte. Tento proces by měl přispět k odstranění hlavních nečistot. Až voda vychladne, můžete zbylé připáleniny ošetřit čisticím prostředkem na nádobí a odstranit je obyčejnou houbičkou.

Někdy postačí obyčejný čisticí prostředek

Jak v případě solného roztoku, tak toho s jedlou sodou platí, že je vhodné je využít v případech, kdy jsou pekáče připáleny silně a nečistot je mnoho. Pokud jste si však připalujícího se jídla všimli zavčas, můžete odstranit nečistoty za pomocí běžného čisticího prostředku.

Pokud nejde odstraňování tak hladce, jak potřebujete, můžete zkusit do pekáče nalít vodu a do ní přidat saponát a nechat jej na pár hodin odstát. Za tu dobu se část nečistot uvolní a návrat do původního stavu by měl být pro vás poté jednodušší.

