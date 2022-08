Zdroj: Shutterstock

Konstrukční spoje dřevěného nábytku lze rozdělit do několika skupin. Ať už jde o nelepené, kdy jsou jednotlivé kusy dřeva spojeny hřebíky, sponkami, vruty nebo šrouby nebo lepené, u kterých je základem montážní lepidlo. Každý typ má své výhody a nevýhody. Dnes se podíváme na tzv. cinkovaný spoj.

Jaké výhody má cinkovaný spoj?

Cinkovaný spoj je vedle rybinového spoje jedním ze základních typů rohového spoje. Vznikají pomocí vícenásobných klínovitých čepů.

Obrovskou výhodou tohoto spoje je jeho pevnost a odolnost vůči zatížení v tahu jedním směrem. I proto se s ním můžeme často setkat u šuplíků skříní a komod.

Čím to, že je tento spoj tak pevný? Jednoduše proto, že obvodová plocha vzniklého spoje je výrazně větší než v případě jiných spojů. Právě větší třecí plocha, o kterou se o sebe dva kusy dřeva navzájem opírají, zajišťuje pevnost. A to aniž by se nutně muselo použít lepidlo. Takto spojené dřevo také může sesychat a bobtnat, ale díky konstrukci se nezbortí.

Další výhodou je estetičnost. Tento spoj skvěle drží i bez užití vrutů či šroubů, ale také lepidla. Nábytek s tímto spojem je tak složen pouze ze dřeva a nepotřebuje žádné podpůrné materiály.

Jak si vyrobit cinkovaný spoj?

Pokud si chcete sami zkusit vyrobit nábytek s tímto rohovým spojem, máte v zásadě dvě varianty. První je určená pro pokročilé kutily či vyučené truhláře a truhlářky a vyžaduje detailnější znalost procesu a šikovné ruce. Jde o poměrně složitý proces plný měření a práce se speciálními nástroji, a i proto doporučujeme najít si na internetu bliží návod.

Pokud si však chcete usnadnit práci, můžete při domácím kutilství využít cinkovací přípravky, které vám pomohou vyrobit rybinové spoje pomocí ruční frézky a stopové frézy.

Zdroje: igm.cz, publi.cz, chatar-chalupar.cz