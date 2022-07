Zdroj: shutterstock.com

Pokud předložíte evropskou kartičku pojištěnce, budete mít doklad o tom, že jste účastníky zdravotního pojištění v České republice, to vám zaručí nárok na akutní lékařské ošetření v zemích EU. Dále pak ve Švýcarsku, Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku či Velké Británii.

V těchto zemích by vás měli po předložení kartičky v naléhavých případech ošetřit, jestliže se vydáte do zdravotnického zařízení financovaného z veřejných zdrojů.

Co je nezbytné lékařské ošetření?

Nezbytného lékařského ošetření by vám mělo být dopřáno ve všech zařízeních, která jsou napojena na veřejné zdravotní pojištění – zdravotní středisko po vás může žádat pouze doplatky, poplatky a také spoluúčast jako od tamních pojištěnců. I proto je vhodné vzít si s sebou na dovolenou více peněz.

Při posuzování, jestli se jedná o nezbytnou péči, se bere v potaz délka pobytu pojištěnce a jeho konkrétní zdravotní obtíže. Rozhodně se tak nedočkáte preventivních prohlídek či estetických úprav. Nezbytné ošetření musí být v takovém rozsahu, aby nemusel pojištěnec vycestovat zpět do své země.

A co, když je třeba platit v hotovosti?

Na dovolené se můžete setkat s tím, že po vás bude zdravotní středisko vyžadovat úhradu v hotovosti. V takovém případě si můžete o peníze zažádat u své zdravotní pojišťovny. Součástí žádosti o náhradu nákladu vyložených na zdravotní služby poskytnuté v zahraničí budete muset doložit doklad o zaplacení, lékařskou zprávu. Pokud se jedná o vaše dítě, tak rodný list dítěte potvrzující rodinnou vazbu.

Pojišťovna vyplatí částku, kterou pojištěnec zaplatil v daném státě, případně vyplatí částku odpovídající za stejný zákrok v České republice. Náhrada částky se může kvůli byrokracii protáhnout i na několik měsíců – obzvlášť, pokud bude proplacena dle zahraničních předpisů. Do 30 dní by to mělo trvat, pokud bude zákrok proplacen dle českých standardů.

