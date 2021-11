Zdroj: Esin Deniz / Shutterstock

Heřmánek pravý nebo také lékařský již svým názvem naznačuje, že se jedná o léčivou bylinku se širokým spektrem účinků. Hojně jej využívali již naši předkové, ostatně po nich jsme podědili známé rčení „před heřmánkem smekni, před bezem klekni“. A toto rčení opravdu nevzniklo nadarmo. Co všechno nám heřmánek může nabídnout?

Květ jako kopretina, a léčivý k tomu

Květy heřmánku obsahují množství silic, které mají protizánětlivé, hojivé, zklidňující, dezinfekční a protialergické účinky. Je bezpečný i pro děti, a to včetně kojenců. Přitom je heřmánek snadno dostupnou bylinkou, hojně roste na loukách, polích i mezích od jara až do podzimu. Květy by se měly sbírat pokud možno za sucha a po rozkvětu, lze je použít jak čerstvé, tak sušené, neboť správným sušením neztrácejí nic ze své účinnosti. Ze sušeného heřmánku je vynikající čaj, a to i v kombinaci s jinými bylinkami, v čerstvé formě se využívá do mastí, tinktur nebo olejů.

Heřmánek uleví při nadýmání i kožních problémech

Heřmánkový čaj vám pomůže při trávicích obtížích, je skvělý na nadýmání, bolesti břicha i žaludku. Je také vhodný při zánětech dýchacího ústrojí, při rýmě, kašli, nachlazeních a virózách, kdy ho lze nejen pít, ale také zalitý vroucí vodou inhalovat. Heřmánkový čaj uleví při zánětu močového ústrojí a ženám při bolestivé menstruaci. Vypitý před spaním, obohacený ještě o meduňku, má zklidňující účinky, budete lépe usínat i spát. Při problémech v dutině ústní, jako například bolestech v krku či problémech s dásněmi, lze heřmánkem kloktat.

Heřmánek je všestranná bylinka na mnoho zdravotních problémů, která se dá užít různými způsoby Autor: beta7 / Shutterstock.com

Zevně jako mast, obklad či koupel pomáhá heřmánek hojit rány, klidnit ekzémy, vyrážky, spáleniny od sluníčka, sedací koupel v heřmánku pomůže při hemoroidech a koupel nohou uleví při bolestivě popraskaných patách. Obklady či oplachy v heřmánku uleví očím při zánětu spojivek.

Sušený heřmánek můžete také zašít do polštářku nebo plátěného sáčku a používat po nahřátí jako výhřevný obklad při bolestech bříška či ucha u dětí, tento teplý obklad uleví i při již zmiňovaném zánětu močového měchýře.

Svědčí nejen zdraví, ale také vzhledu

Heřmánek se pro své účinky hojně využívá v kosmetickém průmyslu, ale můžete ho využít i doma, především při péči o vlasy. Výluhem z heřmánku, kterým opláchnete vlasy po umytí, nejen harmonizujete pokožku hlavy, což zabraňuje lupům a svědění, ale také dodáte vlasům lesk, příjemnou vůni a světlejší odstín, připomínající vyšisování od sluníčka. Proto je heřmánková kúra vhodná především pro blondýnky.

Díky svým zklidňujícím a protizánětlivým účinkům je blahodárný i na pleť, pravidelné omývání v heřmánku zmírňuje produkci mazu, a tím zlepšuje akné. Můžete si také vyrobit domácí heřmánkový olej – čerstvé květy heřmánku zalijte olivovým olejem a nechte 14 dní vyluhovat, přecezený výluh skladujte v lednici a používejte jako přídavek do koupele pro zklidnění mysli i těla, neboť heřmánek obecně má příznivý vliv na nervový systém.

Zdroje: celostnímedicína.cz, mojemedicína.cz