Zdroj: www.miele.cz

Plýtvání potravinami je celosvětový problém. Ročně se ve vyspělých zemích vyhodí neuvěřitelné množství jídla – mluví se o více než 900 milionech tun potravin, z nichž cca 60 % tvoří odpady domácností. To je velmi neetické a samozřejmě také neekonomické. Z průzkumu prováděného v letech 2019 až 2022 na Mendelově univerzitě v Brně vzešla zajímavá fakta. Domácnosti by mohly ušetřit v průměru 14 tisíc korun ročně, kdyby s potravinami zacházely lépe. Tuto situaci je možné zlepšit uvážlivějším nakupováním potravin, ale i správným skladováním.

Autor: www.liebherr.cz

Trendy v chlazení

Největší pozornost se v současné době věnuje rozdílným požadavkům na uchovávání různých druhů potravin, a tedy na zajištění ideálního klimatu v chladničce. Výrobci nabízejí systémy, které dokážou zajistit obvykle ve dvou oddělených prostorách, tzv. fresh boxech či zónách, správnou teplotu a vlhkost, a tím také delší čerstvost zeleniny, ovoce, ryb a masa. Teplota se v nich pohybuje kolem nuly a u inovativních výrobků potřebný chlad doplňuje i vlhkost, když se box aktivně zvlhčuje jemnou vodní mlhou. Mrkev pak není gumová a jablka scvrklá, salát nemá zažloutlé listy a potraviny si déle zachovávají cenné vitaminy.

Další skvělou funkcí je rychlé chlazení. Různí výrobci užívají rozdílná označení, ale v podstatě jde o to, že teplota rychle klesne a ukládané potraviny z velkého nákupu se na potřebnou teplotu ochladí dříve. Pro kvalitní funkci chladničky je také potřeba, aby studený vzduch rovnoměrně cirkuloval celým prostorem, o což se postarají opět odlišně označované technologie využívané předními výrobci.



Udržitelný přehled

Naskládat nákup do chladničky poprvé je snadné. Pak se ale vyplatí udržovat určitý systém, aby se na dříve zakoupené potraviny nezapomínalo a po čase se zkažené nevyhazovaly. K tomu pomůže sofistikované vnitřní uspořádání. Boxy a police z průhledných materiálů jsou samozřejmostí, otočné police a možnost flexibilního nastavení vnitřní strany dveří a celého vnitřního prostoru představuje výhodu. Najít lze i výrobky s dělenou policí, jejíž přední část se dá snadno zasunout pod zadní, čímž vznikne místo pro vysoké nádoby, aniž by se police musela ukládat mimo chladničku. K pořádku a přehledu o uskladněných potravinách přispívá i snadná údržba vnitřního prostoru. Technologie často označovaná jako No Frost zajišťuje, že se na žádném povrchu netvoří námraza a lednička chladí efektivně bez zbytečného nárůstu spotřeby energie.

Autor: www.samsung.cz

Teplotní chameleon

Některé spotřebiče kombinující chladničku a mrazák dokážou být natolik flexibilní, že umožňují podle potřeby využít mrazicí část na chlazení. Teplotu lze nastavit pro mražené potraviny v rozmezí -25 až -15 °C, nebo jako rozšíření chladicího prostoru na -2 až +14 °C. To přijde vhod obzvlášť v exponovaném čase rodinných oslav či velkých návštěv, kdy je potřeba uložit do chladu větší množství čerstvého jídla než obvykle. Navíc se tato funkce dá využít pro skladování potravin, které do chladničky nepatří a měly by se skladovat při vyšší teplotě. Patří mezi ně například brambory, rajčata nebo citrusové plody. Naopak ryby a mořské plody budou lépe chráněné při teplotě -2 až 0 °C.

