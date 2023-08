Zdroj: Shutterstock

Úroda na zahrádkách je v polovině září už z větší části sklizená. Pokud ale vlastníte skleník, navíc třeba ještě vytápěný, můžete si sezónu vlastnoručně vypěstované čerstvé zeleniny podstatně prodloužit. Poradíme vám, co všechno se dá sklízet už za měsíc.

Předností skleníku je, že ho lze využívat pro pěstování sezónní zeleniny, která v něm roste a zraje rychleji, hlavně je chráněna před nepříznivými podmínkami, jako je silný déšť, kroupy, vítr apod. Rovněž tak i před houbovými chorobami, což je vhodné například u rajčat. Co tedy ještě můžete vysít, abyste na podzim sklízeli chutnou a čerstvou zeleninu?

Od poloviny srpna je ideální doba pro výsev ředkviček pro podzimní sklizeň. Ředkvičky sejte do řádků 1,5 až 2,5 cm od sebe, do hloubky 1 až 2 cm. Postupným výsevem po jednom řádku po několika denních intervalech v průběhu srpna a začátkem září si zajistíte sklizeň až do konce října.

Na uvolněné místo ve skleníku můžete už na začátku srpna vysít salát pro podzimní sklizeň. Vhodný je ledový salát, polníček, stejně tak mangold apod. Tímto výsevem si zajistíte sklizeň, a hlavně podzimní úrodu.

Co je možné sklízet brzy po výsevu

Dva měsíce od výsevu je možné sklízet rané kedlubny a ředkev. Zhruba ve stejnou dobu poroste i čínské a pekingské zelí. Pokud máte rádi sladkou mrkev, tak tu vysejte rovněž. Její nejkratší vegetační období se sice pohybuje okolo 80 dnů, ale malé mrkvičky je možné začít sklízet už za dva měsíce.

Nezapomeňte na špenát, který je zdravý. Mladé čerstvé listy můžete sklízet už za 5 až 6 týdnů po výsevu. Špenát nemusíte jen tepelně zpracovat, lze ho použít čerstvý i do zeleninového salátu. Tímto tak z něj získáte nejvíce prospěšných látek. A pokud máte rádi zelenou nať cibulky, tak si můžete vysadit sazečku.

Zdroj: ireceptar.cz, abecedazahrady.dama.cz