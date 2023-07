Zdroj: Shutterstock

Sklidili jste první úrodu a přemýšlíte, co s prázdnými záhony? Máme pro vás několik tipů, jak vaše zahrada může přinášet užitek i na podzim.

Červenec je měsíc, kdy některou zeleninu máme sklizenou a na jejím místě zeje prázdný záhon. Správný zahrádkář však nenechá ležet ladem ani kousek půdy a věnuje se založení druhé úrody. Jakou zeleninu ještě můžete vysít, abyste se na podzim mohli radovat z čerstvé zeleniny?

Ředkvičky a kedlubny

Nabídka zeleniny, kterou můžete v létě vysít a už za pár týdnů sklízet, je překvapivě bohatá. A některé druhy můžete dokonce pěstovat v truhlíku. Vybírejte především z čeledi brukvovitých. Patří sem například ředkvičky z odrůdy Tercia, které jsou uzpůsobené pro celoroční výsev, a na rozdíl od jarních druhů tolik nepraskají a nevybíhají do květu.

Na volná místa v záhonech můžete vysévat i kedlubny. Letní odrůda roste kolem 85 dnů. To je tak akorát, abyste je na podzim sklidili. K pozdním odrůdám kedluben patří třeba Gigant nebo Troja. I ranější typy ale pohodlně vypěstujete během celé sezony. Aby vám kedlubny dobře rostly a pěkně se kulatily, hojně je zalévejte. Půda by vždy měla zůstávat mírně vlhká.

Čínské zelí, salát, špenát

K výsevu v půlce prázdnin se hodí i pekingské nebo čínské zelí do salátů. Když tuto listovou zeleninu zasejete v polovině července, sklidíte ji zhruba v polovině září. Také pekingské zelí potřebuje hodně vody, proto ho pravidelně zalévejte. Pekingskému i čínskému zelí vyhovuje lehčí propustná půda, která je dobře zásobená živinami. Před výsevem proto můžete půdu obohatit o kompost.

Kam to jde, vmáčkněte hlávkový salát. S trochou štěstí ho můžete pěstovat po celý rok. Pro letní výsev zvolte letní odrůdy, třeba Saturn nebo Pražan, které tolik nevybíhají do květu. Vysévejte přímo do záhonů, až saláty povyrostou, rozesaďte je, aby mohly vytvořit hlávky.

Do stinných koutů záhonů pak můžete vysévat špenát. Také ten potřebuje hodně zálivky, proto s ní nešetřete. Sklízet budete už za šest týdnů. V červenci vysévejte pozdní odrůdy, jako je například Emilia.

Kořenová zelenina

Jestli se vám zjara příliš nepovedl výsev mrkve, zkuste to znovu právě teď. Zvolte pozdní odrůdy a vysévejte do dobře připravené půdy, která je nakypřená a obohacená o kompost. Mrkev můžete sklízet v říjnu. Až vyraší a nať bude dostatečně velká, mrkev protrhejte, aby rostlinky kolem sebe měly dostatek místa a mohly vyrůst (stačí mezi nimi nechat aspoň 3 cm). Mrkev hodně zalévejte, jedině tak vám vyroste sladká a křupavá.

Zdroj: ireceptar.cz, abecedazahrady.dama.cz