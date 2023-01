Zdroj: Shutterstock

Nadýmání nebo též plynatost vzniká, když se v našem těle nahromadí nadbytek plynů. K tomu může dojít hned z několika důvodů. Výsledkem může být nafouknuté břicho nebo nepříjemné a někdy až bolestivé stavy v oblasti střev. Na co je tak dobré dát si pozor?

Jezte v klidu a nehltejte

První sada příčin by se dala shrnout do balíčku „jídlo“. Nadměrná konzumace některých typů potravin může přispět k plynatosti. U zeleniny je tak dobré dát si pozor na příliš velké množství brokolice, květáku nebo zelí. U ovoce je dobré nepřehnat to s broskvemi, jablky, hruškami nebo švestkami. Nadýmání může začít v důsledku zvýšené konzumace celozrnných potravin nebo fazolí, čočky a hrášku.

Jak se zbavit nadýmání přírodně:

Bez ohledu na to, co jíte, je vždy dobré dbát na to, abyste se najedli v klidu a bez spěchu. Pokud budete jídlo hltat, dostanete spolu s kousky potravin do sebe nadměrný objem vzduchu. Ve spěchu navíc spíš nedostatečně rozmělníte potravu v ústech. Trávicí soustavu pak tyto větší kousky mohou pořádně zatížit. A máte zaděláno na problém.

Omezte studené nápoje

Dalším možným spouštěčem nadýmání je konzumace studených nápojů. Neplatí to sice stoprocentně, ale pokud budete pít nápoje vytažené přímo z lednice, počítejte s tím, že se plynatost může dostavit.

Příčinou může být stres nebo vážnější nemoc

Pokud vás nadýmání trápí častěji nebo intenzivněji, neváhejte navštívit lékaře. Může totiž jít o důsledek činnosti střevních bakterií nebo dyspepsie (různé trávicí obtíže). U žen může plynatost být jedním z projevů menstruace. Spouštěčem také může být stres nebo hormonální změny.

Zdroje: ctidoma.cz, euc.cz