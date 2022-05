Zdroj: shutterstock.com

Zmrzlina patří k nejoblíbenějším pochoutkám každého léta. Věděli jste ale, že její historie sahá o několik století zpět? Zmrzlé mléčné nápoje byly oblíbené u Mongolů a Číňanů. Říká se, že recepty na podobně vyrobenou zmrzlinu měl ve třináctém století přivézt cestovatel Marco Polo. Zmrzlina jako taková se objevila až v roce 1550, kdy muž pocházející z Říma začal tvořit zmraženou krémovou směs za pomoci ledu prosypaného solí.

Čokoládová zmrzlina

Budete potřebovat:

400 ml polotučného mléka, 400 ml smetany ke šlehání, 150 gramů cukru krupice, 4 žloutky, 3 lžičky pravého kakaa, 200 gramů hořké čokolády, vanilku

Postup:

Nejprve si připravte hrnec a smíchejte v něm mléko, polovinu smetany a cukr. Vyšlehejte žloutky se zbytkem smetany, dokud směs nezhoustne. Přidejte kakao a šlehejte do jeho rozpuštění, směs by měla být hladká.

Mléko zahřívejte v hrnci a míchejte do rozpuštění cukru. Mléko se nesmí začít vařit. Poté odstavte, vmíchejte žloutkovou směs a opět vraťte na sporák. Na středním stupni zahřívejte do zhoustnutí, bude to trvat asi 4 až 5 minut. I nyní se směs nesmí vařit.

Odstavte, do žloutkového krému dejte nastrouhanou čokoládu a míchejte do rozpuštění čokolády. Vmíchejte trochu vanilky a přeceďte do čisté misky.

Tu vložte do ledové vodní lázně, směs zchlaďte. Misku zakryjte a vložte do chladničky na několik hodin (6 až 24). Směs následně vlijte do zmrzlinovače a nechte vymíchat do vámi zvolené konzistence.

