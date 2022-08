Zdroj: shutterstock.com

Kdo by je neznal – čokoládové sušenky, které se objevují v každém druhém americkém filmu. Vy si pro ně naštěstí do Ameriky jet nemusíte, zvládnete si je totiž připravit i sami doma!

Příprava čokoládových sušenek je velmi jednoduchá – potřebujete jen pár surovin a trochu času. S přípravou vám mohou pomoci vaše děti, uvidíte, jak je to bude bavit.

Recept na čokoládové cookies

Budete potřebovat:

150 gramů másla, 70 gramů třtinového cukru, 70 gramů cukru krupice, 1 čajová lžička vanilky, 1 vejce, 230 gramů hladké mouky, ½ čajové lžičky jedlé sody, ¼ čajové lžičky soli, 200 gramů hořké čokolády nasekané na kousky (případně čokoládové pecičky).

Postup přípravy:

Troubu si předehřejte na 190 °C. Do mísy dejte máslo (mělo by být dostatečně změklé) a cukr – vyšlehejte do pěny.

Nyní přidejte vanilku a 1 vejce. Do mísy prosejte hladkou mouku, jedlou sodu a sůl, promíchejte. Poté přidejte čokoládu a dobře promíchejte.

Lžičkou tvořte malé kopečky a pokládejte je na plech vyložený pečicím papírem. Z této dávky těsta byste měli vytvořit asi 30 sušenek, to je množství odpovídající dvěma plechům.

Sušenky pečte 8 až 10 minut – jejich okraje by měly být světle hnědé, správně upečené sušenky jsou uprostřed stále trochu měkké.

Sušenky nechte vychladnout na plechu, poté je dejte na mřížku.

Náš tip: Sušenky můžete dát do hezky ozdobené krabičky, sklenice, případně je zabalit do pečicího papíru a ovázat stuhou. Jde o jednoduchý dárek, který můžete dát svým blízkým ke svátku, Valentýnu či výročí.

