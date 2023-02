Zdroj: SodaStream

Nejprve vám doporučujeme zacvičit si první sérii, na kterou byste měli navázat právě touto pěticí. Pokud jste minule cvičili poctivě, zjistíte, že se jeden z cviků opakuje, takže máte náskok. A nezapomeňte, i tentokrát budete potřebovat litrovou láhev s vodou místo činky, a také pár minut času.

3 rady navíc

Profesionální fitness trenér Petr Sedláček doporučuje:

Před cvičením byste neměli jíst, kvůli zvýšenému průtoku krve trávicí soustavou se snižuje jeho účinnost.

Naopak neškodí, když si hodinu předem vypijete malý šálek kávy nebo zelený či černý čaj, zejména pokud si připadáte bez energie, unavení. Kofein vás povzbudí a současně podpoří spalování tuků.

Vyberte si čas, který vám vyhovuje, jen to nenechávejte na poslední chvíli před tím, než chcete jít na kutě. Cvičení v pozdních nočních hodinách organismus nabudí a nebude se vám chtít spát.

Což se stává, i když jste přetažení. Pomůže vám relaxační hudba?

2. série, 1. cvik - zdvih nohou v lehu

Lehněte si na záda. Záda držte rovná, břicho zpevněte, nohy nechte natažené a u sebe. Ruce si dejte podél těla dlaněmi na podlahu. Pomalu zdvihněte nohy těsně nad podložku, asi do výšky 15 cm. V této pozici zůstaňte co nejdéle, nohy nedávejte ani výš, ani na podlahu. Podívejte se do fotogalerie, u každé kresby uvádíme počet opakování pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Pauza mezi opakováním cviku: 20 vteřin.

2. série, 2. cvik – kolo

Lehněte si na podlahu, dolní část zad přitiskněte k zemi, kolena ohněte. Vaše nohy by měly být na podlaze a ruce za hlavou. Rukama jemně držte hlavu, vtáhněte lopatky dozadu, pomalu zdvihněte kolena do úhlu 90 stupňů a zdvihněte nohy z podlahy. Vydechněte a pomalu přitáhněte jedno koleno nahoru směrem k podpaží, zatímco druhou nohu narovnáte. Obě nohy stále udržujte výš než boky. Otočte trup tak, abyste se loktem dotkli opačného kolena. Střídavě pokračujte na obě strany. Pauza mezi opakováním cviku: 20 vteřin.

2. série, 3. cvik – rotace trupu v sedu

Sedněte si na zem, oběma rukama pokrčenýma v loktech chytněte láhev s vodou (na šířku). Nohy pokrčte v kolenou a nadzvedněte. Pro větší stabilitu můžete chodidlo jedné nohy položit na nárt druhé nohy. V této poloze by vaše nohy měly zůstat po celou dobu cviku. Čím blíže k podlaze dáte chodidla, tím bude cvik náročnější. Začíná otočením horní poloviny těla na jednu stranu. Láhev by se při tom měla dotknout podložky. Vraťte se do výchozí pozice a plynule opakujte totéž na druhou stranu. Pauza mezi opakováním cviku: 20 vteřin.

2. série, 4. cvik – double crunch

Lehněte si na záda, nohy pokrčte do pravého úhlu, chodidla mějte na podlaze a ruce dejte za hlavu. Zpevněte střed těla a pomalu zdvihejte kolena, dokud stehna nebudou s podlahou svírat úhel těsně nad 90 stupňů. Pak začněte mírně okrouhlým pohybem zvedat hlavu, ramena a lopatky od podlahy, dokud vaše čelo nebude přibližně 15 cm od kolen. Spodní část zad stále tlačte k podložce. Stejným pohybem se vraťte do počáteční pozice a opakujte. Pauza mezi opakováním cviku: 20 vteřin.

2. série, 5. cvik – sedy lehy

Lehněte si na záda s pokrčenými koleny a dívejte se do stropu. Dejte ruce za hlavu tak, aby lokty byly po stranách hlavy ve vzduchu. Ruce můžete v oblasti hlavy překrývat, ale nikdy by se nemělo stát, aby hlavu nebo krk tlačily nahoru. Vydechněte, zatněte svaly břicha a pomalu zvedejte hlavu a ramena od podlahy ke kolenům. Krk se může lehce pohnout, ale nepřitahujte ho silou k hrudi. Při pohybu nahoru se nadechujte nosem a při pohybu dolů vydechujte ústy. Pauza mezi opakováním cviku: 20 vteřin.

Zdroj: SodaStream, Petr Sedláček