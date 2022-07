Zdroj: Shuttestock

Každé město má svoje lákadla, ale v Děčíně pomalu nebudete vědět, co dělat dřív. Zda jít nejdříve poznávat památky, nebo lelkovat u Labe či vyplout některou lodí na výlet, půjčit si třeba kánoi, podniknout túru pěšky i na kole, případně si vyzkoušet, jaké to je být horolezcem.

Začneme přírodou

Děčín nabízí velký bonus v tom, že přírodu máte doslova na dosah. Leží poblíž národního parku České Švýcarsko, kde zkrátka nelze nevidět Pravčickou bránu, největší a nejznámější pískovcový útvar tohoto typu v Evropě. A když už jsme u těch nej, město se také chlubí nejnavštěvovanější cyklostezkou, nejvyšší stolovou horou, největším komplexem via ferrat nebo nejdelší cestou na zámek u nás.

Hurá na zámek

Původně nad soutokem Labe a Ploučnice stávalo dřevěné hradiště, od konce 10. století. Ve 13. století ho nahradil kamenný hrad, později přebudovaný na zámek. Zažil několik přestaveb, proměňoval se v duchu renesance, baroka i klasicismu. Za unikátní se považuje jeho přístupová cesta dlouhá téměř 300 metrů, z větší části vytesaná do skály. A velkým magnetem je také Růžová zahrada. Zámek rovněž spravuje novogotickou kapli sv. Jana Nepomuckého, k ní to budete mít klidnou procházkou asi hodinu, leží na druhém břehu Labe.

Ještě špetka architektury

Když už budete na této straně, jděte se podívat například na židovskou synagogu postavenou v pseudoorientálním stylu s prvky secese počátkem 20. století. A kdybyste se zase vraceli zpět na druhý břeh, nedaleko zámku stojí Staroměstský most, kamenná památka z konce 16. století, kterou později doplnilo sousoší českých zemských patronů sv. Václava, sv. Víta a sv. Jana Nepomuckého.

Pohled na Pastýřskou stěnu Autor: Shutterstock

Horolezcem za pár minut

Dalším místním unikátem je via ferrata neboli jištěná horská cesta. Ale buďme přesnější, zdejší ferrata co do počtu tras není jen jedna, můžete si vybrat ze 16 variant různé obtížnosti, a tak vystoupat po Pastýřské stěně, z níž je opravdu božský výhled. Odsud si to možná namíříte do zoologické zahrady. À propos – za vstup na ferraty se neplatí, hradíte zapůjčení nezbytného vybavení.

Další tipy nejen na vyhlídky

Kromě Pastýřské stěny, na kterou netřeba vždy šplhat, dá se na ni vyjít směrem od Tyršova mostu, si nenechte ujít Císařskou vyhlídku. Najdete ji uprostřed jednoho z městských lesoparků, na stolové hoře zvané Kvádrberk. Zdatní turisté odsud můžou pokračovat třeba až do Hřenska, po červené turistické značce.

Dalším hezkým výletním cílem se stane stolová hora Děčínský Sněžník s jednou z nejstarších kamenných rozhleden u nás. I sem se vypravíte rovnou z města, pokud máte dobré boty (jde asi o 10 kilometrů). Nebo si trasu zkraťte autem.

Už jen stručně

V Děčíně a okolí se zabavíte i na kole, město totiž protíná takzvaná Labská stezka a zdejší úsek je díky své nenáročnosti a okolní krajině považovaný za jeden z nejhezčích. Ale není jediný. Přehled dalších cyklotras a výletních cílů najdete na www.idecin.cz. A komu se nechce na kolo, může objevovat krásy Děčínska po vodě.

Zdroj: iDecin.cz, Ferrata-decin.cz